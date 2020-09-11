Трагедия 11 сентября 2001 года ужаснула мир. Сегодня конспирологи задаются вопросом: куда пропало более 1000 тел жертв теракта, находившихся в тот момент в зданиях Всемирного торгового центра в Нью-Йорке?

Останки, превратившиеся в пыль

На момент обрушения в обоих зданиях находилось в общей сложности более 16 тысяч человек. Это были сотрудники офисов и магазинов, а также обычные посетители. По данным отчета Национальной комиссии по террористическим атакам против Соединенных Штатов, обнародованного в 2004 году, более 3 тысяч человек погибли.

Впоследствии были обнаружены останки 1634 человек. От еще 1116 человек остались лишь мелкие фрагменты тел. Вместе с ними «испарилась» также часть офисной мебели, телефоны, компьютеры и другие неодушевленные объекты. Вернее, они превратились в пыль и осколки.

Как заявил один из проводивших поисковые работы на месте трагедии, самым крупным фрагментом офисной обстановки, обнаруженным в эпицентре трагедии, стал небольшой обломок телефонной клавиатуры.

При крушении самолетов или сильных пожарах от тел погибших часто остаются только отдельные фрагменты. Но при обрушении зданий обычно такого не происходит. Тела могут деформироваться, но они не распадаются на части и тем более не могут бесследно исчезнуть. Тем не менее, именно это произошло с теми, кому не посчастливилось оказаться внутри башен-близнецов.

По мнению конспирологов, дело в том, что башни не обрушились — они взорвались.

Кстати, на крыше соседнего здания «Дойче-банка» в 2006 году были обнаружены мельчайшие фрагменты человеческих костей. Все это укладывается в картину взрыва, а не обрушения. При взрыве объекты действительно могут распадаться на мелкие частицы.

Самое интересное, что многие члены семей жертв тоже верят в эту версию. Так, Роберт Макилвейн, отец одного из погибших 11 сентября, убежден, что «теракт» являлся только прикрытием для взрыва, организованного правительственными структурами. А Уильям Родригез, которому удалось выжить во время трагедии, и вовсе называет обрушение башен-близнецов «управляемым сносом».

Конспирологи указывают и на другие подозрительные факты. Так, часть видеоматериалов, запечатлевших удар по Пентагону , были изъяты агентами ФБР сразу же после теракта. Также никто не видел кадров, на которых запечатлен врезавшийся в здание авиалайнер, или его обломки, или останки пассажиров, или остатки багажа.

Также огласке не предавались официальные списки пассажиров «Боингов», среди которых должны были находиться террористы «Аль-Каиды» (запрещена на территории России), видео— и аудиозаписи, сделанные на борту самолетов. Пресловутые черные ящики забрали те же фэбээровцы. Наконец, часть данных была засекречена Президентом США Джорджем Бушем-младшим

Версия «контролируемого взрыва»

Периодически появляются все новые и новые «доказательства», ставящие под сомнение официальную версию трагедии 9/11. Например, организация «Инженеры и архитекторы за правду», куда входит около 2 тысяч специалистов в области инженерии и архитектуры, утверждают, что Седьмая 47-этажная башня Всемирного торгового центра, рухнувшая уже после башен-близнецов из-за начавшегося пожара, не могла так легко разрушиться в результате тарана, так как этому препятствовали железобетонные конструкции.

«Разрушение Седьмой башни выглядит как результат контролируемого взрыва, — так высказался один из участников организации. — Эта технология требует подготовки в течение недель и может быть реализована только по заранее спланированному сценарию».

Любопытно, что в Седьмой башне на момент трагедии вообще не было людей. В ходе опроса, проведенного в 2013 году в связи с 12-й годовщиной теракта, социологической службой YouGov, выяснилось, что 46% американцев вообще не подозревали, что 11 сентября 2001 года было разрушено не два, а три нью-йоркских небоскреба.

При этом, по данным социологов, 10% опрошенных заявили, что не верят в результаты официального расследования трагедии, а 38% усомнились в том, что правительство предало огласке всю правду о тех событиях.

Они просто сгорели!

Между тем, как утверждается в официальном правительственном отчете NIST (Национального института стандартов и технологий), к обрушению здания ВТЦ привело разрушение огнеупорной защиты основных несущих конструкций башен. Возгораниям способствовало и наличие в помещениях «термических веществ», входивших в состав грунтовки для стен.

Так или иначе, тела погибших, по-видимому, никуда не исчезали, а просто распались на отдельные фрагменты в результате возгораний, которые, в свою очередь, стали результатом повреждений, нанесенных самолетами с террористами на борту. Но конспирологическим теориям всегда найдется место.