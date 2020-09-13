Что делать пассажирам, если водителю вдруг стало плохо 

Ситуации на дорогах бывают разные, поэтому и готовым нужно быть ко всему. Наиболее опасным моментом для пассажира может стать резкое ухудшение самочувствия водителя. Особенно, если пассажир никогда не держал руль. «Рамблер» выяснил, что необходимо делать в таком случае.

Сразу стоит понять, что ситуация экстренная и требует решительных действий, отсутствие которых может привести к тяжелым последствиям. Приготовьтесь к тому, что ситуацию придется взять в свои руки в прямом смысле этого слова.

Первое, что необходимо сделать — это отстегнуть ремень безопасности и взять руль в том месте, где обычно на часовой стрелке располагается цифра 12, затем выровнять движение.

Также постарайтесь включить аварийные огни (кнопка с треугольником), начните сигналить, чтобы люди поняли, что что-то не так.

Если машина продолжает разгоняться или впереди встречная полоса, старайтесь вырулить в кювет или сугробы — травмы будут меньше. Чтобы избежать столкновения, постарайтесь сбросить скорость.

Механическая коробка передач

Если у водителя машина на механике, то стоит предпринять торможение двигателем. Для этого надо дотянуться до ключа зажигания и заглушить двигатель, немного повернув ключ. Если повернуть ключ полностью, то руль автоматически заблокируется, а вы потеряете управление над автомобилем.

Далее необходимо сбросить скорость при помощи ручного тормоза, но делать это стоит плавно. Резкий подъем ручника может спровоцировать занос машины.

Автоматическая коробка передач

Если же у водителя автомат, а нога давит на газ, необходимо поставить изменить положение рычага на коробке передач и перевести его на нейтральную скорость (посередине с буквой N).

Далее до полной остановки корректируйте движение автомобиля при помощи руля.