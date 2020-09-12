Какие пророчества Ванги сбылись 

Весь мир знал Вангелию Пандеву Гуштерову как знаменитую провидицу Вангу. До сих пор люди спорят, действительно ли она обладала паранормальными способностями. «Рамблер» собрал события, которые Ванге действительно удалось предсказать.

Провидица объясняла, что она вступает в контакт с умершим, а те рассказывают ей обо всем, что ей хочется знать. Иногда посетителю достаточно было войти в комнату, как Ванга выносила свой «вердикт». А многих просила приносить с собой кусочек сахара: подержав его в руке, провидица получала информацию о человеке.

В 1967 году даже была создана специальная государственная служба, представители которой следили за порядком во дворе дома Ванги. Позже ее официально оформили как госслужащую с ежемесячным окладом 200 левов.

По словам бывшего подполковника КГБ Евгения Сергиенко, Ванга часто ошибалась в своих предсказаниях. После смерти провидицы, социолог Величко Добриянов, выпустил книгу, в которой изложил анализ ведений провидицы. Из 99 сообщений Ванги, 43 полностью соответствовали истине, 43 выглядели двусмысленными и 13 оказались абсолютно неверны. Вот несколько предсказаний Ванги, которые все же сбылись:

В июле 1969 года провидица воскликнула:

«Ее погубит платье! Вижу в дыму и огне оранжево-желтое платье».

Это пророчество Ванги связывают со смертью премьер-министра Индии Индиры Ганди . В октябре 1984 года она отправилась на интервью с драматургом Питером Устиновым , надев платье шафранового цвета. По пути в приемную, где Ганди ждала съемочная группа, она встретила своего убийцу, который выпустил в премьера три пули.

В 1979 году Ванга напророчила будущее России:

«Вижу сад. Это Россия. Кругом снег. Много снега. Слышу голоса: мужской и женский. Нет, это не голоса — из глубин земли соки питают деревья. В Россию идет необычная весна».

Это предсказание ясновидящей связывают с перестройкой.

В 1989 году прорицательница увидела события 11 сентября 2001 года:

«Страх, страх»! Братья американские падут, заклеванные птицами железными. Волки завоют из куста, и кровь невинная прольется рекой».

Также специалисты утверждают, что Ванга смогла предсказать смерть лидера Советского Союза Иосифа Сталина и гибель российской подводной лодки «Курск».