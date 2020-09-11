Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Огромная акула-людоед увязалась за лодкой рыбака 

Lenta.ru 1 час назад
В пригороде австралийского города Вуллонгонг, штат Новый Южный Уэльс, огромная акула-людоед увязалась за рыбаком. Об этом сообщает LADBible.
Размеры хищной рыбы были сопоставимы с длиной лодки, возле которой она кружила, и составляли около пяти метров. Несмотря на это, появление акулы вызвало у рыбака не страх, а восхищение.

«Встретил мегалодона сегодня», — написал он в Instagram.

Мегалодон — вид акул, который вымер около трех миллионов лет назад. Длина этих рыб достигала 15 метров.
Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину, но встречаются особи длиной до шести метров. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.
Ранее сообщалось, что большая белая акула, также известная как акула-людоед, откусила часть винта от лодки рыбака из австралийского города Форстер, штат Новый Южный Уэльс. В это время рыбак снимал на видео ее сородичей, которые поедали тушу кита.
Последние новости
Популярная соцсеть нашла способ продвигать качественный контент Популярная соцсеть нашла способ продвигать качественный контент Стало известно о более жесткой форме «Новичка» в деле Навального Стало известно о более жесткой форме «Новичка» в деле Навального В Европе попытались убить еще одного критика Рамзана Кадырова В Европе попытались убить еще одного критика Рамзана Кадырова
Комментарии
Истории , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какое смертельно опасное блюдо едят чукчи
Какое смертельно опасное блюдо едят чукчи
Почему нельзя выкидывать чайные пакетики
Почему нельзя выкидывать чайные пакетики
Трагедия 11 сентября: какие остались вопросы
Трагедия 11 сентября: какие остались вопросы
Видео
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
На видео сняли мужчину, наполовину ставшего тигром
01:15
На видео сняли мужчину, наполовину ставшего тигром
Люди
Пугающая мистика, о которой молчат космонавты
11:01
Пугающая мистика, о которой молчат космонавты
Люди
Настырный кот завопил по-человечески
00:08
Настырный кот завопил по-человечески
Безумный мир
Вымершие животные, которые все еще могут быть живы
08:57
Вымершие животные, которые все еще могут быть живы
Безумный мир
Мифические существа, которых якобы встречали в жизни
10:03
Мифические существа, которых якобы встречали в жизни
Истории
Хамоватый примат узнал, что у туристки под шортами
00:46
Хамоватый примат узнал, что у туристки под шортами
Безумный мир
Почему у пластиковой мешалки два отверстия на кончике
02:19
Почему у пластиковой мешалки два отверстия на кончике
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение