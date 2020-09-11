Огромная акула-людоед увязалась за лодкой рыбака 

В пригороде австралийского города Вуллонгонг, штат Новый Южный Уэльс, огромная акула-людоед увязалась за рыбаком. Об этом сообщает LADBible.

Размеры хищной рыбы были сопоставимы с длиной лодки, возле которой она кружила, и составляли около пяти метров. Несмотря на это, появление акулы вызвало у рыбака не страх, а восхищение.

«Встретил мегалодона сегодня», — написал он в Instagram.

Мегалодон — вид акул, который вымер около трех миллионов лет назад. Длина этих рыб достигала 15 метров.

Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину, но встречаются особи длиной до шести метров. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

Ранее сообщалось, что большая белая акула, также известная как акула-людоед, откусила часть винта от лодки рыбака из австралийского города Форстер, штат Новый Южный Уэльс. В это время рыбак снимал на видео ее сородичей, которые поедали тушу кита.