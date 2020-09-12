Когда мужчины на Руси гадали 

Стереотип о том, что гадали на Руси только женщины, прочно укоренился в нашем сознании. И причина не только в том, что женским гаданиям посвящено столько научных монографий, но и в особенном дамском подходе. Тут вам и приготовленные «проводники в миры иные» (зеркала, свечи), и массовость (чаще девушки гадали в компании), и напускная таинственность.

Если бы требовал идейный замысел, то баллада Жуковского «Светлана» вполне могла называться «Святослав», а её первые строчки звучали бы так: «Раз в крещенский вечерок пареньки гадали». Парни на Руси гадали ничуть не меньше, только делали они это как бы невзначай, между делом.

Пошёл за дровами в сарай — пересчитал сучки на первом попавшемся полене, приговаривая «девица-вдовица».

На каком слове последний сучок закончился, ту и в жены брать. Или идёт мимо полыньи в компании товарищей в лунную ночь. Невзначай бросил взгляд на воду. А в ней — удача, если отражение невесты (чаще, правда, физиономия приятеля).

Ещё среди мужчин было популярно гадание на соли. Создания магического антуража не требовалось. Достаточно было оказаться у вечернего костра после выпаса скота, охоты или рыбалки.

Остатки соли бросали ненароком на тлеющие угли: чтобы увидеть будущее, нужно было всего-то поднапрячь фантазию.

Очертания колокола — к скорой свадьбе, дом — к получению прибыли, лошадь — к дальнему пути, круг — к переменам, нож — к ссоре. При желании можно было расшифровать любой символ.

Мужское гадание не всегда было забавой. Иногда к нему прибегали намеренно, желая выяснить, например, что именно сажать предстоящей весной. В псковских деревнях гадать на урожай доверяли самым старым почтенным мужчинам.

Выбирали 12 стариков, которые в канун Нового года отправлялись к церкви и ставили на паперти снопы из планируемых к посадке зерновых культур. Поутру старики внимательно изучали каждый сноп: на каком больше инея — то весной и сажать. Богатый урожай гарантирован.

Сегодня мужчины перед рыбалкой соблюдают много примет и традиций, но не гадают. А вот терские поморы перед выходом в море гадали на рыбьей чешуе.

Брали первую рыбину, пойманную обязательно на рассвете. Счищали чешую, смешивали её с песком и навозом. Выстилали на берегу волчью шкуру и растирали между ладонями «магическую смесь».

Если навоз ложился поверх чешуи, рыбалка отменялась на месяц. Если сверху оказывалась чешуя, выходили на промысел. Уже будучи на борту, ту самую чешую выбрасывали в море с особенной присказкой. Считалось, что после такого удача от рыбаков точно не отвернется.

Говоря о мужских гаданиях, невозможно не вспомнить про волхвов — тоже преимущественно мужчин, если не считать колдуний и кудесниц.

Хоть древнерусские памятники письменности и называли их лжепророками, но к их предсказаниям прислушивались и князья, и цари — Вещий Олег, Гостомысл, Иван Грозный Борис Годунов . Все они интересовались своей судьбой. О том, что умели волхвы гадать по звездам и творить чудеса, можно найти упоминания в Стоглаве 1551 года.

Так, Ивану Грозному смерть после видения в небе «креста огненного» предсказал Василий Блаженный. После того как царь зимой 1584 года увидел комету, он велел волхвам назвать точную дату. Вечером «судного дня» Грозный уже отдал распоряжение казнить лжецов, как перед игрой в шашки скоропостижно скончался.

Жившие на территории современного Санкт-Петербурга язычники-чухонцы имели несколько мест для проведения ритуальных обрядов. Одно из них находилось почти в центре нынешнего Питера: где-то между Троицкой площадью и Нахимовским училищем росла покореженная балтийскими ветрами сосна. По сакральному древу чухонские волхвы предсказывали соплеменникам грядущие наводнения, погодные аномалии и возможные набеги врагов.

Как известно, Пётр повелел срубить святыню и отдать на растопку солдатских печей, а трёх самых активных волхвов казнить.

Их пророчество о том, что город погибнет через 300 лет, не сбылось. Возможно, потому, что последующие правители предпринимали все усилия, чтобы не исполнились озвученные условия «падения града».

Среди сибирских шаманов были и женщины, но всё же мужчин было больше, ведь для проведения ритуалов нужно обладать хорошей физической подготовкой. Вхождение в состояние камлания, которое порой длилось несколько суток, позволяло шаманам перемещаться между мирами, видеть то, что скрыто от других, общаться с духами.

Их ритуалы подробно описаны в работах английского антрополога Марии Чаплицкой, а также русского историка-востоковеда Константина Иностранцева. Наряду с лечением, совершением погребальных и промысловых культов, в обязанности шаманов входило гадание.

Одним из популярных способов предсказания будущего у сибирских шаманов и сегодня остается хуанок — древняя система гадания по камням.

Для обряда нужен 41 камень. Их придется собрать на берегу реки по определённым критериям или добыть из зоба птицы.

Каждый камень имеет своё магическое значение, и от того, как они лягут в процессе гадания, зависит смысл пророчества. А чтобы диагностировать болезнь и выбрать способ лечения сибирские шаманы использовали 45 камней.

Современные мужчины могут в романтическом порыве разве что на ромашке погадать. Ничего не попишешь — противится мужской рассудок «потомственным» магам и чародеям, которые за определенную плату берутся предсказать будущее.