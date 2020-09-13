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В Сибири нашли мумию вымершего 15 тысяч лет назад медведя 

Lenta.ru 4 часа назад
Найдена мумия вымершего 15 тысяч лет назад медведя
Фото: Lenta.ru
Оленеводы в Якутии нашли мумию пещерного медведя, который вымер 15 тысяч лет назад. Возраст самой находки, по предварительным оценкам, составляет около 39 тысяч лет. Об этом сообщает Siberian Times.
Отмечается, что открытие стало настоящим прорывом для мировой науки, ведь раньше ученые находили лишь кости этого зверя. А в найденной в Сибири туше, благодаря вечной мерзлоте, сохранились зубы, шесть, нос и все внутренние органы.
Теперь останки зверя изучат в Северо-восточном Федеральном университете (СВФУ) в Якутске. Чтобы определить точный возраст медведя, исследователи проведут радиоуглеродный анализ.
Пещерный медведь (Ursus spelaeus) — это доисторический вид или подвид, живший в Евразии и вымерший около 15 тысяч лет назад.
Ранее сообщалось, что ученые Университета штата Нью-Йорк в Буффало раскрыли причину таинственного исчезновения последних шерстистых мамонтов (Mammuthus primigenius), обитавших на острове Врангеля в Арктике. Оказалось, что популяция погибла из-за генетического вырождения: мамонты страдали от наследственных заболеваний, вызванных отсутствием генетического разнообразия.
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