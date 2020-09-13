Мужчина нашел мертвую летучую мышь в банке с соусом

Житель китайского Цзинаня, провинция Шаньдун, Го обнаружил на дне банки устричного соуса, который он вместе с семьей употреблял в пищу на протяжении трех месяцев, мертвую летучую мышь. Об этом сообщает Daily Star.

По словам мужчины, мертвое животное на дне шестикилограммовой банки соуса популярного продуктового бренда Haitian Food он обнаружил после жалобы матери на невозможность достать соус. «Я подошел, взглянул и увидел эту птицеобразную тушу, лежащую на дне упаковки. Но только когда я поднял ее, я понял, что это действительно летучая мышь», — поделился китаец. За это время летучая мышь успела пропитаться устричным соусом.

После такой «находки» он надолго потерял аппетит. По словам пострадавшего, летучая мышь никак не могла залететь в дом и тем более попасть в банку с соусом — все члены семьи Го всегда плотно закрывали крышку соуса. Он предположил, что животное оказалось в соусе в процессе производства.

Однако представитель Haitian Food заверил покупателя, что летучая мышь не могла попасть внутрь банки по вине работников. Все продукты компании проходят проверки на безопасность и соответствие стандартам. Кроме того, если бы млекопитающее залетело на фабрику и упало в банку — оно бы прошло стадию ферментации и разложилось.

Компания пообещала прислать Го несколько упаковок устричного соуса, однако отказалась нести ответственность за инцидент, так как доказать попадание летучей мыши в ходе производства не представляется возможным. Тем не менее мужчина пообещал заказать независимое исследование, чтобы узнать, как именно животное оказалось в банке с соусом.