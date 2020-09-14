Обнаружены виды рыб, способные «ходить» по суше 

Некоторые виды рыб могут передвигаться по суше. Речь в данном случае идет о рыбах из семейства балиторовых, сообщает «Популярная механика».

Ранее считалось, что способность передвигаться по суше есть только у редкой слепой пещерной рыбы-ангела Cryptotora thamicola. Она обитает преимущественно в Таиланде, имеет уникальную способность карабкаться по склонам рек и ручьев за счет крючков на своих плавниках. Это помогает ей адаптироваться и выживать в экстремальных условиях быстротечных рек.

Однако в ходе исследований выяснилось, что 11 из 30 видов рыб из семейства балиторовых (гольцов) могут «ходить», благодаря связи позвоночника с тазовым плавником. Как показали данные анализа ДНК и компьютерной томографии тазовых структур этих видов рыб, они имеют в строении много общего с единственной передвигающейся по суше пещерной рыбой-ангелом.

Однако информация, озвученная в ходе исследования учеными из нескольких Университетов США и Таиланда, позволяет считать, что прочные тазовые пояса, с помощью которых рыбы семейства балиторовых могут передвигаться по суше, встречаются чаще, чем ранее считалось.

Исследователям удалось детально изучить эволюционную историю этого семейства рыб, и узнать больше об этапах развития тазовых костей представителей этого семейства рыб. В частности, стало ясно, что эта особенность проявлялась у них несколько раз.

Полученная информация поможет узнать, как появились первые наземные позвоночные и узнать больше интересных фактов об истории эволюции этого вида.