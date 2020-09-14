Почему в СССР так боялись подростковых банд 

В 1920-е годы советская власть постепенно укоренялась на территории бывшей Российской империи. Контрреволюция была побеждена и только на окраинах Красная Армия еще добивала врагов страны трудящихся. Однако спокойная жизнь после победы не наступила. Советские города захлестнула волна террора, устроенного тысячами хулиганов, которые за время Гражданской войны перестали бояться власти и ценить человеческую жизнь.

Масштаб национального бедствия

По статистическим данным НКВД, городское население страны составляло 17%, но на него приходилось 40% преступлений. В Ленинграде с 1923-го по 1926 год количество осужденных за нарушение общественного порядка возросло в 10 раз, а их доля среди заключенных увеличилась с 2% до 17%. За первую половину 1928 года в городах РСФСР было заведено 110 тысяч уголовных дел по статье хулиганство.

Под хулиганством понимались самые разнообразные действия: нецензурная брань, стрельба из огнестрельного оружия, шум, крики, распивание озорных или нецензурных песен и частушек, обрызгивание граждан нечистотами, устройство загромождений на дорогах, кулачные бои и драки. Так, 32% задержанных в 1926 году были арестованы за избиение прохожих, 28% — за дебош в пьяном виде, 17% — за ругань, 13% — за сопротивление сотрудникам милиции.

Причины активизации движения хулиганов

Первое употребление термина «хулиган» в России зафиксировано в 1892 году. Это слово фигурировало в приказе петербургского градоначальника фон Валя, который требовал принять меры против разбушевавшихся в городе нарушителей общественного порядка. В имперском уголовном кодексе такого преступления, как хулиганство, не существовало, а возникло оно уже при коммунистах , когда размах этого явления стал огромен.

В ХХ веке начался бурный рост городов, население которых пополнялось переселенцами из деревень. Чаще всего это были молодые мужчины. В результате еще в царские времена численность женского населения в крупных населенных пунктах составляла лишь 35-40% от общей массы горожан.

В городе молодые энергичные парни из деревни оказывались без контроля со стороны сельской общины, что вызывало у них ощущение вседозволенности. Подавляющему большинству хулиганов было от 12 до 25 лет. Многолетняя война, революция, голод, эпидемии и смерти травмировали их подростковую психику. Поэтому, как утверждают психологи, у них наблюдалась повышенная нервозность, истеричность и склонность к насилию. Из числа обследованных в 1927 году подростков Пензы 31,5% были признаны неврастениками, а у 94% рабочих подростков были выявлены различные нервные заболевания.

Особенно тяжелая ситуация сложилась на рабочих окраинах Москвы и Ленинграда. Усугубляло общее положение дел эпидемия сифилиса и гонореи. Среди хулиганов НЭПа количество «венеритиков» доходило до 30%

По свидетельству современников, из-за войны и революции появилось большое количество инвалидов и травматиков с ослабленной нервной системой. У этих людей алкоголь и наркотики провоцировали бурные реакции, которые проявлялись как агрессивное неконтролируемое поведение.

По данным исследователя Мишустина, в 1920-х 95,5% задержанных хулиганов были пьющими, из них 62% употребляли спиртное постоянно, а 7% зависели от наркотиков. 45% хулиганов были беспризорниками и семьи им заменяли компании друзей.

Хулиганы тех времен носили брюки клеш и куртки, похожие на матросские бушлаты. Основным их оружием кроме кулаков были кастет, нож-финка, а также шпалер, так они называли револьверы. Банды подростков по вечерам нападали на идущих с работы рабочих и учащихся школ. Часто хулиганы выстраивались в цепь вдоль улицы или городской площади и останавливали любого проходящего мимо человека. Угрожая, они забирали имущество прохожего или избивали его.

Нарастание угрозы

Уровень агрессии возрастал, а организованность помогала хулиганам не только совершать одиночные преступления, но и проводить массовые акции по запугиванию населения. В Ленинграде они сожгли завод «Кооператор» и железнодорожные склады. Оказалось, что сделала это организация «Союз советских хулиганов», в которой числилось 100 человек.

В Казани хулиганы сорвали агитационный полет, закидали камнями самолёт и пилота. В Пензе они развернули настоящую партизанскую войну. В частности, разобрали полотно железной дороги и в 1925 году пустили под откос три поезда. В 1926 году вооруженная ножами банда разогнала комсомольский митинг в центре Новосибирска, при этом были избиты как комсомольцы, так и милиция.

Хулиганы парализовали жизнь советских городов. И общественность требовала более жестких мер по борьбе с ними. До 1922 года статья «Хулиганство» предусматривала в качестве наказания исправительные работы или год тюрьмы. В редких случаях могли дать до 10 лет тюрьмы или даже расстрелять. В 1930 году срок отбывания наказания был поднят до 3 лет, а в 1935-м — до 5 лет заключения. Для борьбы с движением использовались добровольные рабочие дружины и ударные группы, которые устраивали обыски и облавы. Искоренить хулиганство в СССР удалось только к 1941 году.