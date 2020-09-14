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Можно ли сидеть на нижней полке поезда, если едешь на верхней 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Можно ли сидеть на нижней полке, если едешь на верхней
Фото: depositphotos
Так как все сейчас озабочены путешествиями по городам России, многие выбирают в качестве средства передвижения поезд, но далеко не всегда поездки проходят гладко. Конфликт начинается в тот момент, когда человек с верхней полки хочет посидеть внизу, а другой против. "Рамблер" решил выяснить, имеет ли право "человек сверху" спускаться на чужую полку.
По словам сотрудников РЖД, пассажиры верхних полок действительно не имеют права сидеть на нижней полке, если владелец не дал на это разрешение. Покупая "верхний билет" человек дает согласие провести там всю дорогу, даже если это ребенок, пожилой человек или беременная женщина. Единственная возможность как-то решить вопрос — это поговорить мирно.
Для провоза багажа также существуют отдельные правила. Места под нижней полкой предназначены для пассажира, который ее занимает, а верхняя багажная полка предоставляется пассажиру, который едет на верхней полке. Места под нижней полкой распределяются поровну, только если сверху отсутствует специальное отделение.
Столик считается общим, оставлять на нем продукты могут все. Но требовать пассажира снизу пересесть, чтобы пообедать также запрещено. Либо пассажирам удастся договориться, либо людям с верхних полок придется отправиться в вагон-ресторан, где есть все для нормального питания.
Чтобы пассажиры могли спокойно выбирать места, РЖД увеличили срок предварительной продажи билетов — теперь место можно выбрать за 90 дней до поездки, а не за 60.
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Истории , РЖД
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