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Чем закончилось скрещивание шимпанзе и человека 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Чем закончилось скрещивание шимпанзе и человека
Фото: РИА Новости
В феврале 1926 года в Африку отправили биолога Илью Иванова для того, чтобы он произвел искусственное оплодотворение самок шимпанзе семенем человека. «Рамблер» расскажет, чем же закончился такой опыт.
Ученый, считавшийся специалистом в области искусственного осеменения животных, еще в 1899 году начал выводить гибриды мыши и крысы, мыши и морской свинки, зебры и осла, антилопы и коровы. И окрыленный своими успехами, биолог предположил, что возможно с помощью искуственного осеменения получится создать гибрид человека и обезьяны.
И к осени 1925 году на эксперимент скрещивания человека и шимпанзе Академия наук выделила 10 тысяч долларов. Однако вскоре после прибытия в Африку, а именно в Киндию, Иванов узнал, что там имелись лишь шимпанзе, не достигшие половой зрелости. Поэтому эксперимент был перенесен на 1927 год.
В феврале Иванов оплодотворил двух самок шимпанзе семенем неизвестных доноров-людей. А потом провел осеменение еще одной обезьяны по кличке Черная. Однако ни в одном из трех случаев беременность не наступила.
Биолог не терял надежды, и он стал предлагать оплодотворить женщин-добровольцев семенем самца шимпанзе. Однако коллеги ученого не встретили эту идею с энтузиазмом. Планам Иванова так и не суждено было сбыться. Вскоре ученого подвергли политической критике и сослали в Алма-Ату, где он умер от кровоизлияния в мозг.
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Истории , Илья Иванов , РАН
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