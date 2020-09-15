Что стало с жесточайшим палачом концлагеря «Собибор»

В нескольких нацистских лагерях смерти служил надзиратель, выделявшийся даже среди своих коллег такой чудовищной жестокостью, что заключённые прозвали его Иваном Грозным . Имя русского царя они выбрали неслучайно. Изверга и в самом деле звали Иваном.

Покойник в доме престарелых

В 2012 году в одной из Баварских коммун Бад-Файльнбах, считающейся курортным местечком, в доме престарелых умер 91-летний старик. Этот абсолютно непримечательный факт, наверное, и остался бы таковым, если бы, по одной из версий, покойный не был бы тем самым Иваном Грозным — бывшим лагерным надзирателем, известным своей невероятной жестокостью.

С 1952 года Иван жил и работал в США, а впоследствии даже получил американское гражданство. Конечно, о своём прошлом он не распространялся. Однако в 1970-х годах его всё-таки вычислили и в 1986-м, лишив гражданства Соединённых Штатов, экстрадировали в Израиль. Но веских доказательств того, что именно он является тем самым надзирателем, израильский суд не обнаружил. Поэтому Ивану позволили вернуться в Штаты. [С-BLOCK]

Тем не менее в начале 2000-х над ним инициировали новый суд, теперь уже в Америке. В результате расследования выяснилось, что Иван действительно работал надзирателем в лагерях смерти «Майданек» и «Собибор». Американские власти выдали обвиняемого Германии, которая начала свой судебный процесс.

Ивана признали виновным, но отпустили. А он подал апелляцию и отправился дожидаться окончания срока её рассмотрения в упомянутый выше дом престарелых, где вскоре и скончался.

Кто такой Иван?

Этим стариком был не кто иной, как Иван Николаевич Демьянюк , или Джон Демьяньюк (это имя он получил вместе с американским паспортом). Иван являлся уроженцем украинского села Дубовые Махаринцы. Он закончил только начальную школу и некоторое время трудился в родном селе трактористом. За год до войны Демьянюка призвали в армию. А уже в 1942 году он оказался во вражеском плену.

Красноармейца сразу же отправили в лагерь для военнопленных, располагавшийся в польском городе Хелме. По некоторым данным, именно там Демьянюк и стал добровольным помощником вермахта (хиви). Новоиспечённого хиви немцы подрядили на службу в лагере Травники (Польша), где он должен был охранять заключённых, занятых на сельхозработах.

Согласно материалам дела, впоследствии Демьянюк в качестве надзирателя работал в концлагерях «Майданек» (Польша), «Собибор» (Польша), «Флоссенбург» (Германия).

Обвинения

Когда Демьянюк был разоблачён, первый суд над ним состоялся в Израиле. В 1988 году его вина в преступлениях против человечности была доказана. Демьянюку вынесли смертный приговор. На тот момент ещё были живы некоторые узники лагерей, в которых бывшему бойцу Красной армии довелось работать надзирателем. Причём 18 из них указали на подсудимого как на того самого Ивана Грозного, пытавшего заключённых. Тем не менее Верховный израильский суд отменил решение первой инстанции за недостатком улик. Иван Демьянюк снова уехал в Америку, где ему восстановили прежний статус гражданина США.

Возможно, Демьянюк уже надеялся на то, что его оставят теперь в покое. Но в 2000-х годах американские власти тоже взялись за бывшего надзирателя. Через несколько лет он был отправлен в Германию. В качестве одного из основных доказательств прокуратура Мюнхена предъявила служебное удостоверение СС на имя Демьянюка, которое предоставили Штаты. Его обвинили в участии более чем 27 тысяч убийств. Кроме того, по утверждению испанской стороны, подсудимый был причастен к смертям и их земляков, которые лишились жизни в лагере «Флоссенбург».

Надсмотрщик или всё-таки военнопленный?

Несмотря ни на что, Иван Демьянюк виновным себя не считал. Он заявил, что являлся почти такой же жертвой нацистов, как и обычные узники концлагерей. Демьянюк утверждал, что он был занят исключительно на сельскохозяйственных работах. А что касается удостоверения СС, то, по его мнению, документ был обычной фальшивкой, причём сделанной в Советском Союзе.

Два года, пока шло разбирательство, Демьянюк провёл за решеткой. В итоге в 2011 году немецкий суд приговорил его к пяти годам заключения. Однако в связи с преклонным возрастом осуждённый был отпущен. Он подал апелляцию, но в марте 2012 года скончался.