Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стали известны детали выступления Пугачевой на крупнейшем ЛГБТ-концерте в России 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Выяснилось, зачем Пугачева пела с хором гомосексуалов
Фото: Lenta.ru
В 1999 году поп-певица Алла Пугачева выступила на самом крупном «официозном» ЛГБТ-концерте из когда-либо проходивших в России. Детали мероприятия раскрываются в опубликованной на YouTube девятой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.
Выступление прошло в Концертном зале имени Чайковского в центре Москвы. Пугачева исполнила гимн борцов за права сексуальных меньшинств We Shall Overcome («Мы преодолеем») вместе с хором гомосексуальных певцов из Лос-Анджелеса.
Финальная, девятая часть сериала «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 14 сентября. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1999 году, геях и лесбиянках в шоу-бизнесе, а также о самых громких хитах и наиболее известных артистов конца 90-х.
Подробнее о выступлении Пугачевой на крупнейшем ЛГБТ-концерте в России (видеоролик с таймкодом):
Последние новости
Путин отменил указ Медведева Путин отменил указ Медведева Стало известно о готовности ПВО Грузии «пустить кровь» ВКС России Стало известно о готовности ПВО Грузии «пустить кровь» ВКС России Навальный захотел вернуться в Россию Навальный захотел вернуться в Россию
Комментарии
Истории , Другое , Алла Пугачева , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мужчина утверждает, что побывал в прошлом
Мужчина утверждает, что побывал в прошлом
Чем закончилось скрещивание шимпанзе и человека
Чем закончилось скрещивание шимпанзе и человека
Как альпинисты ходят в туалет
Как альпинисты ходят в туалет
Видео
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Находки в Антарктике, ошарашившие научный мир
07:03
Находки в Антарктике, ошарашившие научный мир
Места
Московские голуби похитили у человека гамбургер
00:47
Московские голуби похитили у человека гамбургер
Безумный мир
Как альпинисты ходят в туалет
02:41
Как альпинисты ходят в туалет
Люди
На видео попал щенок, поднявшийся по отвесной стене
00:18
На видео попал щенок, поднявшийся по отвесной стене
Безумный мир
Удачливый миллионер бросил все и уехал на край света
04:20
Удачливый миллионер бросил все и уехал на край света
Люди
На видео сняли мужчину, наполовину ставшего тигром
01:15
На видео сняли мужчину, наполовину ставшего тигром
Люди
Пугающая мистика, о которой молчат космонавты
11:01
Пугающая мистика, о которой молчат космонавты
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение