Выяснилось, зачем Пугачева пела с хором гомосексуалов

В 1999 году поп-певица Алла Пугачева выступила на самом крупном «официозном» ЛГБТ-концерте из когда-либо проходивших в России. Детали мероприятия раскрываются в опубликованной на YouTube девятой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

Выступление прошло в Концертном зале имени Чайковского в центре Москвы. Пугачева исполнила гимн борцов за права сексуальных меньшинств We Shall Overcome («Мы преодолеем») вместе с хором гомосексуальных певцов из Лос-Анджелеса.

Финальная, девятая часть сериала «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 14 сентября. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1999 году, геях и лесбиянках в шоу-бизнесе, а также о самых громких хитах и наиболее известных артистов конца 90-х.

Подробнее о выступлении Пугачевой на крупнейшем ЛГБТ-концерте в России (видеоролик с таймкодом):