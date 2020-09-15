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Найдены причина неудачливости россиян и способ это исправить 

Анастасия Иванова 1 час назад
Найдена причина неудачливости россиян
Фото: depositphotos
Директор Центра практической психологии Сергей Ключников рассказал в своем интервью для Sputnik, в чем же кроется причина неудач россиян.
По его мнению, главная причина кроется в излишней скромности и граничит с болезненным синдромом самозванца. Синдром самозванца — это болезненное наследие синдрома отличника, с которым многие россияне сталкиваются в детстве. Из-за такого отклонения взрослому человеку начинает казаться, что все его достижения, успехи и повышения достались ему незаслуженно, случайно.

«В основе синдрома самозванца страх перед успехом реальным и будущим. Человеку легко себя обесценить, ведь если он объяснит все, что с ним происходит какими-то внешними обстоятельствами, то он подстелет себе соломку на будущее. Если произойдет какое-то низвержение с трона, то человек сможет объяснить это тем, что он заранее говорил, что все так и будет. Здесь надо разделить скромность, когда человек просто не кричит о своих успехах, и вот эту глубинную неуверенность, когда человек не уважает себя».

Сергей также объяснил, что вылечить синдром самозванца и сделать путь к успеху комфортным и гармоничным — можно.

«В первую очередь, надо принять ситуацию и понять, что не вы один сталкиваетесь с этим. Во-вторых, надо составить список своих достижений и отделить реальные успехи от мнения других людей. Если у вас есть какие-то достижения, то начинайте рисовать"звездочки на фюзеляже". Отмечайте свои достижения в дневнике. Если у вас не хватает уверенности, то ее надо фиксировать и подтверждать», — объяснил психолог.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как батюшка-блогер объясняет бедность россиян.
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Истории , Сергей Ключников , ИА Sputnik
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