Найдена причина неудачливости россиян

Директор Центра практической психологии Сергей Ключников рассказал в своем интервью для Sputnik, в чем же кроется причина неудач россиян.

По его мнению, главная причина кроется в излишней скромности и граничит с болезненным синдромом самозванца. Синдром самозванца — это болезненное наследие синдрома отличника, с которым многие россияне сталкиваются в детстве. Из-за такого отклонения взрослому человеку начинает казаться, что все его достижения, успехи и повышения достались ему незаслуженно, случайно.

«В основе синдрома самозванца страх перед успехом реальным и будущим. Человеку легко себя обесценить, ведь если он объяснит все, что с ним происходит какими-то внешними обстоятельствами, то он подстелет себе соломку на будущее. Если произойдет какое-то низвержение с трона, то человек сможет объяснить это тем, что он заранее говорил, что все так и будет. Здесь надо разделить скромность, когда человек просто не кричит о своих успехах, и вот эту глубинную неуверенность, когда человек не уважает себя».

Сергей также объяснил, что вылечить синдром самозванца и сделать путь к успеху комфортным и гармоничным — можно.