Найдена причина неудачливости россиян

«В основе синдрома самозванца страх перед успехом реальным и будущим. Человеку легко себя обесценить, ведь если он объяснит все, что с ним происходит какими-то внешними обстоятельствами, то он подстелет себе соломку на будущее. Если произойдет какое-то низвержение с трона, то человек сможет объяснить это тем, что он заранее говорил, что все так и будет. Здесь надо разделить скромность, когда человек просто не кричит о своих успехах, и вот эту глубинную неуверенность, когда человек не уважает себя».
«В первую очередь, надо принять ситуацию и понять, что не вы один сталкиваетесь с этим. Во-вторых, надо составить список своих достижений и отделить реальные успехи от мнения других людей. Если у вас есть какие-то достижения, то начинайте рисовать"звездочки на фюзеляже". Отмечайте свои достижения в дневнике. Если у вас не хватает уверенности, то ее надо фиксировать и подтверждать», — объяснил психолог.