Как обезопасить себя в транспорте в разгар пандемии 

Несмотря на то, что после снятия карантина для большинства людей жизнь вернулась на круги своя, пандемия COVID-19 по-прежнему представляет серьезную угрозу для человечества. В связи с этим возникает вопрос: как обезопасить себя в общественном транспорте, особенно если им приходится пользоваться каждый день? Ответ — в материале "Рамблера".

Ничего не трогайте

Старайтесь лишний раз не прикасаться к турникетам, поручням на эскалаторе, в вагоне метро или в автобусе. Кроме того, эксперты советуют пользоваться бесконтактной оплатой проезда, избегая бумажных билетов и жетонов. Если путь предстоит долгий, в дороге дезинфицируйте руки антисептиком.

Не ешьте в дороге

Пытаясь перекусить в общественном транспорте, вы даете доступ к своей еде различным микробам. Если на нее попадет что-то постороннее, вы это съедите и таким образом дадите возбудителю COVID-19 легкий доступ к слизистой оболочке.

Планируйте время

Если у вас есть возможность не пользоваться метро и наземным транспортом в час-пик, воспользуйтесь ею. Планируйте время так, чтобы не пересекаться в транспорте с людьми, которые едут на работу или домой с работы. Если у вас гибкий график, обсудите с начальником возможность приходить на работу позже или раньше положенного времени.