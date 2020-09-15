Каким словам евреи научили русских уголовников 

Практически во всех языках мира присутствует особый социальный диалект, так называемый воровской жаргон, на котором общаются друг с другом криминальные элементы. В Европе, например, он называется «арго», а в России — «феня». «Феня» помогает затруднить понимание смысла сказанного непосвященными, а также определить «своих». Любопытно, что многие термины российского уголовного жаргона взяты из идиша и иврита.

Что такое «феня»?

Слово «феня» происходит от еврейского «офен» — «способ» (видимо, имеется в виду способ выражения мыслей словами). «По фене ботать» — говорить на воровском жаргоне.

«Блатной» — от die blatte на немецком идише — «лист», «бумажка», «записочка». «Фраер» (от frej — «свобода») — свободный, вольный, тот, кто не сидит в тюрьме. «Ксива» — на иврите «документ», «нечто написанное». «Малина» (от «малон» — «гостиница») — место сборищ уголовников. «Бугор» (от «богер» — «взрослый», «совершеннолетний») — бригадир, преступный авторитет. «Кагал» на иврите — «люди», «публика», «компания». На «фене» означает общину, собрание. «Лох» (от «лахут» — «жадный») — тот, кого можно обмануть, одурачить. «Малява» (от «мила ва» — «слово пошло») — «письмо».

От Талмуда до тюрьмы

Каким же образом все эти слова стали частью жаргона? Еще в Средние века в Германии возник тайный язык лашон хохма или хохемер-лошен, на котором общались между собой воры, нищие, сутенеры, бродяги и цыгане. Исследовательница Ава-Лаллемант описывает арготический диалект kokumloschen, название которого произошло от древнееврейского словосочетания хахам-лашон («язык мудрости»). Она пишет: «Язык kokumloschen составлен из еврейских и воровских слов и их сочетаний, которые в ходу у воров, мошенников как еврейского, так и христианского происхождения».

Как утверждает немецкий филолог фон Трайн, хохумлойшен представлял собой смесь немецкого и еврейского языков. В основу его лег лошенкойдеш, состоящий из ивритских и арамейских слов священных текстов Талмуда.

Во времена императора Карла V (1500-1558) появились первые словари арго. В 1515 году в Базеле вышла в свет «Книга бродяг» — Liber Vagaborum, описывающая жизнь нищенской гильдии. В ней был приведен словарь нищих, в котором заимствования из иврита составляли 22%.

В России воровской жаргон — «феня» — стал формироваться в XIX веке. Считается, что первыми носителями его были офени — бродячие еврейские торговцы-коробейники. Между собой они говорили на особом (офенском) языке. Возможно, это делалось, чтобы обеспечить себе безопасность, ведь коробейники нередко становились жертвами преступлений. Тайный язык позволял передавать друг другу информацию, не предназначенную для чужих ушей, и мешал посторонним людям узнать, где и сколько торговцы приобретают товара, куда направляются и сколько при себе имеют денег.

Но постепенно офенский язык переняли и уголовные элементы, тем более среди них тоже было немало евреев. Об этом свидетельствует и «Жаргонъ тюрьмы», составленный в 1908 году В. Ф. Трахтенбергом.

Правда, в большинстве случаев жаргонные слова не сохранили своего оригинального семитского произношения. Но и во времена составления Талмуда мудрецы жаловались, что многие иудеи искажают произношение священных текстов.

Да, эти тексты стали основой формирования языка и мировоззрения еврейской нации, но ведь среди евреев были не только раввины или правоверные иудеи. Были среди них и работорговцы, и скупщики краденого. Оторванные от своих иудейских корней, они легко приспосабливались к чуждой культуре, оставляя для себя хохумлойшен — особый язык, куда входили талмудические выражения и понятия, со временем утратившие первоначальное значение.

Кто говорит на «фене»?

Сегодня на «фене» в России разговаривают три категории людей. Первая — это сами блатные: воры, бандиты и прочие деятели криминала в законе. Вторая — это приблатненные, то есть те, кто пытается косить под блатных. Настоящие уголовники, как правило, относятся к такой публике презрительно.

Наконец, нередко к уголовному жаргону прибегают бизнесмены, поскольку их сфера деятельности в сущности очень тесно соприкасается с криминалом. Да и тайный язык никогда не помешает при обсуждении вопросов бизнеса. Впрочем, наверное, мало кто из употребляющих «феню» задумывается о том, откуда она взялась.