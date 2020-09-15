Что стало с россиянином, укравшим миллиард рублей

Правоохранительные органы задержали и заключили под стражу россиянина, который подозревается в организации мошеннической схемы на валютном рынке Forex и хищении средств на общую сумму один миллиард рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МВД России Ирину Волк

По информации источника ТАСС, речь идет о хищении средств инвесторов компании STForex. Задержанным является директор фирмы Александр Смирнов . В прошлом полицейские уже ловили подозреваемого, однако тогда его отпустили под залог в три миллиона рублей и он скрылся от следствия, не поплатившись за содеянное.

В 2016 году участники этой мошеннической схемы позиционировали себя в интернете как представители форекс-дилера и привлекали средства в проект, обещая сверхприбыль инвесторам. Однако в действительности деньги просто перечисляли на подконтрольные участникам схемы счета и присваивались. Вкладчикам мошенники объясняли пропажу средств убытками от операций. По данным полиции, в общей сложности потерпевшими являются свыше 50 вкладчиков.