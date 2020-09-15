Как собаке дали пожизненный срок 

Почти век назад лабрадор по кличке Пеп получил пожизненное заключение за то, что не смог совладать с природными инстинктами. «Рамблер» расскажет о случившемся подробнее.

В 1924 году в газе Boston Daily Globe появилось фото лабрадора по кличке Пеп. В тексте было написано о том, что собака раньше принадлежала губернатору штата Пенсильвания Гриффорду Пинчоту. Она напала на любимую кошку жены политика и нанесла серьезные травмы. После происшествия губернатор добился пожизненного срока в тюрьме для Пепа, без права условно-досрочного освобождения. После этого Гриффорду стали поступать гневные письма от избирателей. Они просили пожалеть собаку и выпустить ее на волю.

Однако на самом деле никакую кошку Пеп не кусал. Дело в том, что когда лабрадор подрос, он принялся жевать мебель. Никакие наказания не могли отучить его от этой привычки. И тогда хозяева решили избавиться от пса. Но усыпить его они не решились. Во время рабочей поездки Пинчот нашел выход.

Гриффорд узнал, что в некоторых тюрьмах специально поселяют собак, чтобы заключенные не падали духом. Губернатор обсудил с начальником пенсильванской тюрьмы возможность передачи им лабрадора, и тот согласился. Так Пеп и оказался за решеткой. А снимок пса с жетоном с тюремным номером оказался шуткой.