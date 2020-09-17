За какое время США планирует победить Россию 

США собирается «брать» Россию не столько численностью (что по примеру Второй мировой войны не всегда помогает), сколько новыми технологиями. Они заключаются в не так давно разработанной американцами стратегии ведения боевых действий. Ее называют «Быстрым глобальным ударом».

Быстрый глобальный удар (БГУ)

Этим термином называется особая стратегия, позволяющая захватить любую страну всего за 1 час. Такой молниеносный глобальный удар имеет много общего с ядерным ударом межконтинентальными баллистическими ракетами МБР А-9/А-10 и их более новыми версиями. Единственное различие заключается в том, что при новой технологии ведения войны не будет использоваться ядерное оружие, способное уничтожить все живое не только в покоренной стране, но и на планете вообще.

БГУ планируется провести с помощью другого вооружения:

— баллистических ракет БРПЛ с неядерным оснащением; — крылатых ракет системы Boeing X-51 и пр.

Все это оружие ВМС может запускать как с платформ наземного и морского базирования, так и прямо из космоса. В последнем случае у США существуют специальные космические платформы на орбитальных, околоземных станциях. С ракетными ударами из космоса чаще всего связывают проект «Тор». Он как раз и предполагает обстрел наземных целей с орбиты Земли. Для страны, которая станет объектом БГУ, это будет настоящим шоком. После часовой массированной атаки ей останется только сдаться на милость победителя.

Помимо описанного вооружения БГУ включает и такие технологии, как Система быстрого развертывания (за 48 часов) и использование авианосных ударных групп. Все это в комплексе и позволяет покорить любое государство в течение часа. По заявлениям США БГУ была создана как система сдерживания стран, которые собираются развернуть ядерную войну. Быстрый глобальный удар может быть направлен против державы, имеющей в своем арсенале ядерное вооружение и демонстрирующей агрессивные намерения.

Важно помнить, что не все оружие запускается из космоса. Есть и такое, для которого нужны наземные (или морские) стартовые площадки. Ввиду высокой активности НАТО в последнее время в Восточной Европе становится ясным, что вполне конкретные опасения вызывает у США именно Россия. Министр военного ведомства США Р. Гейтс еще в 2010-ом открыто заявил, что технология БГУ полностью отработана и Пентагон готов нажать кнопку в любую минуту.

Ответ России

Россия тоже не сидит сложа руки, а планомерно укрепляет свою боевую мощь. Оснащение у страны не менее серьезное. В арсенале:

— стратегическая авиация; — ракетные наземные войска стратегического назначения; — подводный флот, оснащенный помимо ядерного оружия еще и высокоточным вооружением системы «Калибр».

В отношении подводных субмарин, то они несут круглосуточное дежурство неподалеку от обоих побережий США. Основную ставку Россия делает именно на ядерное оружие. Есть много новых военных разработок, одни из которых уже завершены, другие — только планируются или же готовятся к запуску.

Одной из таких новинок станет в 2020 году железнодорожный ракетный комплекс, оснащенный баллистическими ракетами типа РС-24 «Ярс». В процессе подготовки и испытаний также вооружение с использованием космических технологий, которые пока хранятся в секрете. Если США решит применить свою стратегию БГУ, то и Россия ответит должным образом. В случае развертывания Третьей мировой войны от обеих стран может камня на камне не остаться.