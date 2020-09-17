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Рыбак поймал самую быструю в мире акулу весом в полтонны 

Lenta.ru 5 часов назад
Рыбак поймал самую быструю в мире акулу
Фото: Lenta.ru
Житель английского города Херефорд, Великобритания, поймал акулу-мако весом в полтонны, которая считается самой быстрой акулой в мире. Видео с уникальным уловом опубликовала газета The Sun.
7 сентября 49-летний рыбак Роб Ренни (Rob Rennie) выловил акулу 3,4 метра в длину. Он убежден, что его улов вдвое превысил рекорд Великобритании, установленный в 1971 году. Тогда рыбаки поймали самую тяжелую в истории страны акулу-мако, весившую 227 килограммов.

«Я думаю, она весила около 540 килограммов, — утверждает Ренни. — Если это так, она могла побить рекорд Великобритании. Было бы чудесно. Но для рекорда нужно было убить акулу, чего мы точно не хотели делать».

В конечном счете британец отпустил крупный улов.
Акула-мако может достигать до 3,8 метра в длину и весить до полутонны. Она считается самой быстрой из всех ныне живущих на планете акул и способна развить скорость до 74 километров в час.
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