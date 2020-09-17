Почему мы высовываем одну ногу из-под одеяла 

В каких только позах не спят по ночам люди, но неизменным остается один факт, — многие склонны высовывать одну ногу из-под одеяла. Почему именно в таком положении нам комфортнее всего спать? Выяснял "Рамблер".

Мы быстрее засыпаем

Для того, чтобы скорее заснуть, организму необходимо сбросить температуру на 1-2 градуса. Именно поэтому мы страдаем от бессонницы, когда в комнате слишком душно: наши тела борются с перегревом и потому не могут погрузиться в сон. Высунутая из-под одеяла нога бывает лучшим решением для того, чтобы моментально охладить свое тело.

Комфортная поза

Одеяло создает в кровати уют и способствует большему расслаблению, но вместе с тем из-за него может быть слишком жарко. Чтобы не допустить этого и вместе с тем не избавляться от одеяла, мы и высовываем одну ногу наружу.

Мы регулируем температуру тела

В стопах находятся артериовенозные анастомозы, которые связывают артерии с венами. При теплой температуре они расширяются, позволяя большому количеству крови достигать поверхности кожи для ее охлаждения. Вдобавок к этому на стопах не растут волосы, благодаря чему они остаются прохладными всю ночь. Таким образом температура тела самостоятельно достигает баланса, что и позволяет нам беспрепятственно заснуть.