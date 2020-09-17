Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему мы высовываем одну ногу из-под одеяла 

Мира Маркина 3 часа назад
Почему мы высовываем одну ногу из-под одеяла
Фото: depositphotos.com
В каких только позах не спят по ночам люди, но неизменным остается один факт, — многие склонны высовывать одну ногу из-под одеяла. Почему именно в таком положении нам комфортнее всего спать? Выяснял "Рамблер".

Мы быстрее засыпаем

Для того, чтобы скорее заснуть, организму необходимо сбросить температуру на 1-2 градуса. Именно поэтому мы страдаем от бессонницы, когда в комнате слишком душно: наши тела борются с перегревом и потому не могут погрузиться в сон. Высунутая из-под одеяла нога бывает лучшим решением для того, чтобы моментально охладить свое тело.

Комфортная поза

Одеяло создает в кровати уют и способствует большему расслаблению, но вместе с тем из-за него может быть слишком жарко. Чтобы не допустить этого и вместе с тем не избавляться от одеяла, мы и высовываем одну ногу наружу.

Мы регулируем температуру тела

В стопах находятся артериовенозные анастомозы, которые связывают артерии с венами. При теплой температуре они расширяются, позволяя большому количеству крови достигать поверхности кожи для ее охлаждения. Вдобавок к этому на стопах не растут волосы, благодаря чему они остаются прохладными всю ночь. Таким образом температура тела самостоятельно достигает баланса, что и позволяет нам беспрепятственно заснуть.
Видео дня. Треснувший на танцовщице костюм показал лишнее
Комментарии
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откуда берется пыль на самом деле
Откуда берется пыль на самом деле
Самое массовое убийство людей крокодилами
Самое массовое убийство людей крокодилами
В Сети показали самые позорные вещи
В Сети показали самые позорные вещи
Видео
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
В Гонконге сняли на видео розовых дельфинов
00:40
В Гонконге сняли на видео розовых дельфинов
Безумный мир
Кем был Шекспир на самом деле
04:06
Кем был Шекспир на самом деле
Люди
Питон-гигант проглотил всех собак в тайской деревне
11:54
Питон-гигант проглотил всех собак в тайской деревне
Безумный мир
Мать заперла красавицу-дочь на 25 лет в чулане
03:24
Мать заперла красавицу-дочь на 25 лет в чулане
Люди
Как Горбачев за бесценок продал страну
23:49
Как Горбачев за бесценок продал страну
Истории
Треснувший на танцовщице костюм показал лишнее
00:34
Треснувший на танцовщице костюм показал лишнее
Люди
Знаменитости, погибшие из-за нелепых случайностей
08:17
Знаменитости, погибшие из-за нелепых случайностей
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение