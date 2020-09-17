Самое массовое убийство людей крокодилами 

Остров Рамри, расположенный в Бенгальском заливе и относящийся к Мьянме, имеет одну отличительную особенность. Основными обитателями этого острова являются гигантские крокодилы, длина которых может достигать семи метров. Они и стали главными героями одной невероятной истории, произошедшей в конце Второй мировой войны на оккупированном Японией Рамри. История эта до сих пор окутана тайной.

Японская оккупация

Британская колония Бирма (бывшее название Мьянмы) была стратегически важна для Японии, вступившей во Вторую мировую войну в декабре 1941 года. Во-первых, по так называемой Бирманской дороге в Китай через порт Рангун поставлялись важные военные грузы. Во-вторых, эта страна являлась важным форпостом на подступах к Индии.

Японцы высадились в Бирме на второй день после своего вступления в войну — 8 декабря 1941 года. В марте британцы вынуждены были оставить Рангун, а к маю Япония контролировала уже всю центральную часть страны. Вскоре британские войска отступили в Индию.

В 1943 году Япония даровала Бирме независимость. Однако немало проблем японским оккупантам доставляли чиндиты — партизанские отряды, действовавшие в оккупированной колонии Великобритании в 1943-1944 гг. под руководством британского генерала Орда Уингейта.

Но на острове Рамри партизаны были не главной головной болью японских солдат. Как выяснилось на заключительном этапе войны, здесь их ожидали гораздо большие неприятности.

Страшная расправа на о. Рамри

Событие, сделавшее Рамри печально известным, произошло в начале 1945 года в период освобождения британских колоний от оккупации. В январе британско-индийские войска с целью создать на Рамри авиабазу высадились на остров, где в тот момент находились около 1000 японских солдат, и начали наступление. После долгого сопротивления японцы оказались окружены, но отказались сдаваться. Они были вынуждены отступить вглубь острова навстречу верной смерти. Многие из них умерли от укусов ядовитых насекомых и змей, другие — от голода и отсутствия пресной воды.

Но наибольшее число солдат погибло в схватках с гигантскими крокодилами, обитающими на местных болотах. По крайней мере, так утверждал канадский натуралист Брюс Райт , который был свидетелем этих событий и подробно описал их в 1962 году в своей книге. Райт назвал ночь с 18 на 19 февраля 1945 года «самой ужасной» ночью, которую когда-либо приходилось переживать морским пехотинцам. По его словам, освобождавшие остров военные слышали доносившиеся с мангровых болот выстрелы винтовок и «крики раненных людей, попавших в пасть гигантских рептилий», которые вместе со звуками «роящихся» крокодилов создавали «какофонию ада». Райт отметил, что из 1000 японских солдат выжили только 20!

Однако правдивость этой ужасающей истории до сих пор вызывает сомнение, и исследователи продолжают искать факты, которые могли бы пролить свет на произошедшее на Рамри.

А были ли крокодилы?

Многие детали, связанные с битвой на о. Рамри, взывают разногласия среди специалистов. В своей книге, посвящённой Бирманской кампании, историк Фрэнк Маклинн опровергает главные аргументы в поддержку правдивости истории страшной расправы, и в особенности то, как эту историю представил натуралист Райт. По словам Маклинна, нет документальных подтверждений того, что Райт находился в это время на острове.

К тому же историк указывает на несостоятельность «мифа» об атаке крокодилов с научной точки зрения. По утверждению Маклинна, такое количество рептилий, которые якобы съели сотни японских солдат, не выжило бы в природных условиях Рамри — им просто-напросто не хватило бы пищи! Учёный также обращает внимание на тот факт, что ни в официальных отчётах британской армии, ни в воспоминаниях японцев, выживших в битве на острове, не говорится о массовом нападении крокодилов.

Правдивость истории была поставлена под сомнение и в документальном фильме National Geographic, вышедшем в сентябре 2016 года. Доктор Сэм Уиллис посетил печально известный остров, а также изучил сохранившиеся военные документы. Исследователь пришёл к выводу, что количество жертв местных крокодилов было преувеличено.

В 2017 году после выхода этого документального фильма о. Рамри снова вошёл в Книгу рекордов Гиннеса, куда он был впервые включен в 1968 году, как место, где произошло самое массовое убийство людей крокодилами, с указанием результатов расследования National Geographic.

Как пояснил главный редактор издания Крейг Глендэй, при присвоении такого «звания» сражению на Рамри составители ежегодного справочника опирались на воспоминания натуралиста Райта, в достоверности которых у них не было оснований сомневаться. Однако он заявил, что его редакция готова рассмотреть новые относящиеся к этой истории документальные данные, если такие будут найдены.