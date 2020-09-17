Правила столового этикета, чуждые невоспитанным людям

Все мы время от времени посещаем кафе и рестораны. Однако далеко не каждый знает правила столового этикета, которые следует соблюдать, чтобы не показаться невоспитанным.

"Рамблер" вспомнил главные правила, нарушение которых выставит вас в невыгодном свете.

Не оставляйте следы помады на кружке

Кто-то подумает, что легкий след помады на бокале или кружке — пустяк, но на деле это явное пренебрежение столовым этикетом. Чтобы избежать подобной неурядицы, прежде чем прикасаться к напитку, промокните губы влажной салфеткой.

Не режьте сразу все мясо

Для многих это кажется практичным, однако согласно этикету, нужно отрезать всего один кусочек мяса и класть его в рот. Нарезать все мясо сразу — неправильно и к тому же бессмысленно. Так блюдо быстрее остынет и потеряет свои вкусовые качества.

Используйте ложку для пасты

В хороших ресторанах неспроста к пасте помимо вилки подают ложку. По этикету спагетти нужно есть следующим образом: вилкой возьмите пасту, положите их на ложку, а затем поднесите вилку ко рту. При помощи ложки вы сможете поддерживать свисающие с вилки макароны.