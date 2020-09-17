В ролике девушка рассказала, что давно готовилась к переезду, поэтому подписчики попросили показать ее нынешнее жилище на картах Google. Когда Сафитри отыскала свой дом, она неожиданно для себя увидела знакомую фигуру с замазанным лицом. Блогерша моментально узнала свою мать, которая умерла четыре года назад. Вероятно, с тех пор фотографии района не обновлялись.
Ролик в TikTok быстро набрал популярность. За несколько дней его посмотрели более трех миллионов раз. Комментаторы постарались подбодрить девушку словами о том, что когда-нибудь она воссоединится с любимой мамой на небесах.