Как Альфред Розенберг хотел управлять СССР

У Гитлера не было окончательно утвержденного плана послевоенного обустройства территории советских республик. Разные ведомства рейха, от СС до Министерства сельского хозяйства , представляли фюреру документы, в которых излагали собственную стратегию организации жизни на Востоке. В январе 1941 года свое виденье вопроса Гитлеру изложил и глава внешнеполитического управления нацисткой партии Альфред Розенберг . Его предложения сводились к следующему.

Великороссия — место ссылки

Великороссия — регион с наибольшим потенциалом, поэтому Германии необходимо ослабить его, тем самым обеспечив развитие новых национальных объединений. Сделать это можно путем принятия таких мер, как уничтожение большевистской еврейской власти, создание лояльного немцам госаппарата, масштабная экономическая эксплуатация, конфискация излишков производства, машинного оборудования и транспорта.

Для ослабления региона также следует большую часть Великороссии присоединить к новому образованию, составленному из Украины, Белоруссии и Дона. Оставшиеся территории Московии станут краем для ссылки неугодных империи лиц.

Прибалтика и Беларусь

Территории Эстонии, Латвии и Литвы должны стать частью империи, а местное население надо подвергнуть ассимиляции. Регион следует заселить немецкими колонистами и расово чистыми датчанами, голландцами, норвежцами, англичанами, которые в будущем, конечно, проиграют войну. Придерживаясь такой политики, за два поколения Германия германизирует Прибалтику, и она присоединится к рейху.

Белоруссию Розенберг считал отсталой в экономическом и культурном отношении, поэтому построение там госструктуры представлялось ему долгим предприятием. Усложняло задачу и многочисленное еврейское население, которое должно было быть уничтожено или выселено. К территории Белоруссии предполагалось присоединить Смоленск, который станет столицей, а также Калининскую (Тверскую) область.

Украина

В Украине Розенберг вилел неиссякаемый источник продовольствия. К ней также предлагалось присоединить Курскую и Воронежскую области. Все планы, касающиеся самостоятельности Украины, Гитлер сразу отверг и сказал Розенбергу, что максимум, на что он готов, — это сделать ее протекторатом Германии.

Кавказ — цивилизованные грузины

Из многочисленных народов Кавказа Розенберг больше остальных выделял грузин, которых считал наиболее цивилизованными и европеизированными. Военная и гражданская власть немцев в этом регионе, по его задумке, должна была опираться именно на этот народ. Интересно, что к армянам Розенберг относился с недоверием и отрицал их участие в строительстве новой жизни на Кавказе.

Регион — бесценный источник нефти, и взяв его под свой контроль, рейх навсегда решит проблему топливного голода. Поэтому из числа представителей местных народов хорошо бы набирать людей для обучения их специальностям, которые необходимы в области нефтедобычи.

Дон и Волга

Донской регион будет отдельным административным объединением с центром в Ростове. Желательно, чтобы к нему присоединилось Поволжье, вплоть до Саратова. Розенберг указывал, что в долгосрочной перспективе рейх вряд ли удержит эти территории и 700 тысяч волжских немцев для их безопасности следует переселить в Прибалтику и Украину, где они создадут поселения-швабы.

Военные цели требуют от немцев взять под свой контроль берега Волги, а жесткий режим управления местным населением усилит власть рейха. При развитии территорий бывшего СССР первостепенной задачей станет организация судоходства между Черным и Балтийским морями. Осуществить это можно будет путем строительства канала, соединяющего Двину и Днепр. Реализация проекта обеспечит круговорот товаров и людей между Германским рейхом и его восточными протекторатами.