«Я просто не могла сдаться» 

49-летняя жительница Великобритании Леханн Сергисон шесть лет добивалась ареста человека, который убил ее тетю. Не дождавшись помощи ни от властей, ни от полиции, она решила соблазнить подозреваемого и выведать его адрес. «Лента.ру» рассказывает, чем закончилась эта история.

Леханн Сергисон встречалась с подругой в пиццерии, когда у нее зазвонил мобильный телефон. Она впервые видела этот номер, но узнала код страны: ЮАР. Леханн подумала, что оттуда может звонить только ее тетя — 59-летняя Кристин Робинсон, у которой была небольшая гостиница в двух часах езды от крупного южноафриканского города Йоханнесбурга.

В молодости Робинсон работала преподавательницей английского и объехала весь мир — учила детей в России, Германии, Китае и на Ближнем Востоке. В Кувейте судьба свела ее с будущим мужем, который тоже приехал в эту страну по работе. Он оказался таким же авантюристом, как и она. Вместе они перебрались в Южно-Африканскую Республику и открыли собственный сафари-лодж на краю национального парка Маракеле. От гостей, желающих своими глазами увидеть львов, слонов и носорогов, не было отбоя.

После смерти мужа от рака женщина стала подумывать о возвращении в Великобританию. Но взять и бросить свою гостиницу она не могла, поэтому переезд второй год откладывался.

Когда Леханн сняла трубку, на другом конце провода оказалась не тетя, а менеджер ее гостиницы. Он сообщил, что Кристин Робинсон убита. «Официант передавал мне пиццу, а я уронила ее на пол», — вспоминает Леханн.

Смерть Кристин Робинсон

Кристин Робинсон погибла вечером 30 июля 2014 года, но сотрудники гостиницы нашли ее тело лишь на следующее утро, когда пришли на работу. Убийца завернул его в одеяло и оставил в луже крови посреди спальни.

Судя по опрокинутой мебели, женщина сопротивлялась. По ссадинам и порезам на теле полицейские заключили, что нападавший жестоко избил и, возможно, изнасиловал свою жертву. После этого он несколько раз ударил ее ножом и оставил умирать. По всей видимости, причиной смерти стала рана на шее.

Прежде чем уйти, убийца забрал часть денег, которые Робинсон сняла в банке накануне. Несколько тысяч фунтов стерлингов предназначались для выплаты жалований.

Главным подозреваемым сразу же стал один из сотрудников гостиницы — 24-летний садовник Эндрю Ндлову

Он проработал у Робинсон больше десяти лет и неожиданно исчез после ее гибели. Судя по записи камеры видеонаблюдения, в шесть часов утра бывший садовник сел в машину своего знакомого, уехал и больше не возвращался.

К удивлению полицейских, Ндлову ответил на телефонный звонок и сообщил, что решил вернуться на родину — в Зимбабве. Эта страна граничит с ЮАР на севере и располагается относительно недалеко от парка Маракеле, где произошло убийство — чуть больше 350 километров. Бывший садовник утверждал, что ни в чем не виноват, и пообещал приехать на встречу со следователями. На следующий день его ждали на границе, но он так и не появился.

Rra Ditau Lodge / Airbnb

Сафари-лодж на краю национального парка Маракеле

В полиции подозревали, что, оказавшись в Зимбабве, Ндлову тут же сменил имя. «Мы молимся лишь о том, чтобы нам удалось отыскать кого-то, кому известна его новая личность, — признался журналистам полицейский бригадир Хангвани Мулаудзи. — Тогда мы сможем найти его и привлечь к ответственности». Другой участник расследования, подполковник Ронел Отто, добавил, что убийц могло быть несколько.

Поиски преступника

Леханн не могла поверить, что полиция упустила убийцу.

«Им следовало связаться с пограничниками и сказать, чтобы его остановили»,

— возмущалась она. Проблемы со здоровьем не позволили ей отправиться в ЮАР лично, но туда летал брат убитой Джон Маккарти . Полковник Сакки Лоуренс, который руководил расследованием, несколько раз встречался с ним и отвечал на все вопросы, но дальше этого дело не шло.

«Для полиции в ЮАР это всего лишь очередное убийство, а они ими и так перегружены, — рассказывал Маккарти в 2015 году. — Сейчас дело передали Интерполу в Зимбабве. Есть надежда, что они позаботятся об аресте и экстрадиции». Проблема заключалась в том, что Ндлову целый год не выходил на связь. За это время могло произойти все, что угодно. Если он уже уехал из Зимбабве, то надежды на Интерпол окажутся напрасны.

Следователь намекал, что южноафриканской полиции не помешала бы британская помощь или хотя бы финансирование

Леханн пыталась достучаться до члена парламента от своего округа, но тот лишь отправил ее в Форин-офис — британское министерство иностранных дел. Она обратилась и туда, но не добилась ничего, кроме отговорок.

В сентябре 2014 года Леханн лично доставила в правительственную резиденцию на Даунинг-стрит сотни писем от родственников и друзей убитой. В ответ ей вручили записку от премьера, которая обещала «необходимое представительство с тем, чтобы свершилось правосудие». Несмотря на это, дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

из личного архива

Леханн Сергисон на Даунинг-стрит с письмами родственников и друзей убитой

Вместо властей Леханн помогал благотворительный фонд Murdered Abroad, который объединяет родственников людей, убитых за границей. Также с ней связалась южноафриканская организация AfriForum, которая представляет интересы потомков белых колонизаторов. Многие ее члены не скрывают ностальгии по временам апартеида, когда чернокожие были ограничены в правах.

Представитель AfriForum Иэн Кэмерон побывал на месте происшествия в начале августа 2014 года и потом каждый год созванивался с Леханн в годовщину убийства. С его подачи она отправила британским властям петицию с именами белых южноафриканцев, убитых на своих фермах.

Последние сообщения о Ндлову появились в южноафриканской прессе в мае 2019 года. К тому времени полковник Лоуренс, с которым встречался брат Робинсон, ушел в отставку. Новый следователь не исключал, что за минувшие годы подозреваемый успел вернуться в ЮАР, и призывал его явиться с повинной.

«Самое неприятное, что мы знаем, кто ее убил, но никто ничего не делает»,

— жаловалась Леханн. У брата Робинсон уверенности в виновности Ндлову было меньше. По его мнению, садовника выбрали козлом отпущения только из-за того, что тот уехал сразу после убийства. Но это вполне могло быть совпадением. «Мне кажется, есть множество деталей, которые противоречат тому, что убийцей был именно он, — признался он. — Впрочем, кто мы такие, чтобы судить о таких вещах. Окончательные выводы можно будет делать лишь после того, как его поймают и возьмут пробу ДНК. Тогда все так или иначе станет ясно».

Ловля на живца

После гибели тети Леханн поклялась, что добьется правды, чего бы ей это ни стоило.

«Мертвые не могут взывать к справедливости; обязанность живых — добиваться ее ради них, — цитирует она писательницу Лоис Макмастер Буджолд. — Я верю в эти слова. Мне казалось, что я должна сделать все, чтобы правосудие восторжествовало».

Родственники думали, что я схожу с ума, — но я просто не могла сдаться. Боль, которую причинило ее убийство, не проходила

Леханн Сергисон, племянница погибшей

В 2018 году с ней связался экс-менеджер гостиницы ее тети и рассказал, что бывший садовник вернулся в ЮАР и снова появился в Facebook. Леханн проверила — и обнаружила, что у Ндлову действительно были страницы в соцсети и на сайтах знакомств, куда он постил селфи и цитаты из Библии. Она стала разбираться и нашла еще несколько аккаунтов, которые он вел, пока был в бегах. Имена различались, но друзья и фотографии были те же самые.

Леханн написала администрации сайта знакомств и попросила помочь полиции с поисками Ндлову, но ей даже не ответили. Тогда британка поняла, что ловить убийцу придется самостоятельно.

Она завела в Facebook поддельный аккаунт, принадлежащий вымышленной южноафриканской стюардессе Мисси Фалькао. И имя, и фамилия были позаимствованы у ее собак — пары борзых с кличками Медленная Мисси и Феникс Фалькао. Леханн продумала биографию персонажа: 28 лет, родилась в Гане, живет недалеко от аэропорта в Йоханнесбурге. На аватаре — симпатичная чернокожая девушка.

страница Andrea Druza в Facebook

Эндрю Ндлову

У Мисси Фалькао было множество знакомых, с которыми она болтала в Facebook. Сначала среди них преобладали такие же несуществующие люди, как и она сама, но постепенно в списке друзей стали появляться фейсбучные знакомые Ндлову. От имени Мисси Леханн вступала с ними в разговоры, хвалила их фотографии и поздравляла с праздниками. Ничто не выдавало того, что на самом деле аккаунт южноафриканской стюардессы ведет 47-летняя женщина из Великобритании.

Спустя шесть месяцев Леханн решила, что пришло время обратиться к Ндлову напрямую. Она написала ему приватное сообщение — и тот ответил.

«Это было невыносимо, — признается британка. — Дружеские беседы и флирт с человеком, который убил тетю Кристин, вызывали у меня отвращение. Но я ее обожала и не хотела, чтобы убийство осталось безнаказанным».

За два месяца они обменялись сотнями сообщений. Чтобы переписка выглядела правдоподобнее, Леханн следила за погодой в Йоханнесбурге и событиями, которые происходят в городе. Ндлову ничего не подозревал и в один прекрасный день предложил созвониться. Женщине пришлось придумывать отговорки. Тогда он захотел встретиться с ней лично.

«У меня мурашки по коже побежали, — вспоминает она. — Ощущение было такое, будто я предаю Кристин. Но это был шанс его поймать».

Леханн изучила карту Йоханнесбурга и предложила место и время для свидания, а затем рассказала об этом полицейским в ЮАР. Сначала ей пообещали, что Ндлову дождутся и задержат, но в последний момент операция сорвалась. Женщине пришлось несколько раз переносить свидание по просьбе полиции.

«Ндлову думал, я ему изменяю!» — рассказывает она.

Когда засаду наконец удалось организовать, подозреваемый не пришел. Он больше не отвечал на сообщения Мисси, а полицейские рассказали, что его мобильный телефон также исчез из сети.

«Я решила, что это конец, мы проиграли», — признается Леханн.

Но в феврале 2020 года Ндлову опубликовал в Facebook новое селфи. Судя по зданиям за его спиной, он по-прежнему жил в Йоханнесбурге. Леханн переслала фото в полицию ЮАР и Форин-офис и стала ждать продолжения.

Арест

«Миновало несколько месяцев, я лежала в кровати на шестую годовщину смерти Кристи и вдруг подумала: "К черту. Что мне терять?"»

— рассказывает Леханн. Она открыла Facebook, выложила фотографии Ндлову и написала:

«Шесть лет назад этот человек изнасиловал и убил мою тетю Кристин Робинсон. Он до сих пор наслаждается жизнью на свободе после того, как отобрал жизнь у нее».

Иэн Кэмерон, к тому времени ушедший из AfriForum, сделал репост. Снимок мгновенно разлетелся среди пользователей Facebook в Южной Африке. Через несколько часов он получил комментарий от незнакомой женщины, которая узнала человека с фото.

Я позвонил ей, и она рассказала, что Ндлову четыре года работал у ее отца в Йоханнесбурге. Я переслал ему фотографии, и он подтвердил, что Ндлову действительно был его сотрудником

Иэн Кэмерон, бывший представитель AfriForum

У бывшего работодателя был домашний адрес подозреваемого. Получив его, Кэмерон отправился к отставному полковнику Лоуренсу, который когда-то занимался расследованием убийства Робинсон. С его помощью Ндлову арестовали в тот же вечер.

Кэмерон присутствовал при задержании и видел Ндлову. «Он был жутковато спокоен, — рассказывает он. — Смотрел куда-то вдаль — и все». После ареста задержанного перевезли в городе Тхабазимби, находящийся недалеко от места убийства. Он по-прежнему утверждает, что невиновен, и считает, что его подставили. Суд начнется в октябре.

@IanCameron23