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«Непривлекательный» мужчина раскрыл способ ходить на свидания с красотками 

Lenta.ru 2 часа назад
Мужчина раскрыл способ знакомиться с красотками
Фото: Lenta.ru
41-летний японец, который ходит на свидания по 300 раз в год, раскрыл способ знакомиться с красивыми девушками. Его способом делится Asia One.
Мужчина с ником Хиратен (Hiraten) еще в школе осознал, что не слишком привлекателен. Когда он все-таки нашел себе девушку, она изменила ему с симпатичным парнем постарше, что травмировало его на всю жизнь и заставило еще сильнее переживать из-за собственной внешности. Японец замкнулся в себе и возненавидел женщин, а его самооценка сильно упала.
Когда Хиратену исполнилось 30, его состояние здоровья резко ухудшилось из-за многочисленных психологических проблем. Он твердо решил поверить в себя и изменить отношение к женщинам. Хиратен скачал десять дейтинг-приложений на телефон и начал ходить на шесть-восемь свиданий каждые выходные. Как-то за один год ему удалось погулять с 300 девушками, причем среди его спутниц были и 20-летние красотки.
Всем, кто хочет повторить его успех, японец советует уделить внимание фотографии в приложении для знакомств. Снимок должен быть хорошего качества, по нему должно быть видно, какое у человека телосложение. Фотография должна выглядеть естественно и быть забавной.
Хиратен посоветовал использовать приложения, в которых нет лимита на лайки, так как в таком случае пользователь будет чаще заходить в аккаунт, и его с большей вероятностью заметят. Также он рекомендовал ставить лайки девушкам, у которых нет аватарки. Он утверждает, что пользовательница будет заинтригована и с большей вероятностью начнет общение.
Ранее ученые из Университета Колорадо выяснили, какую ошибку парни часто допускают при знакомствах с девушками. Оказалось, что фотографии с котами в приложениях для знакомств резко понижают привлекательность пользователей.
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