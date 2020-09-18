Как Гитлеру удалось захватить Севастополь

Оборона Севастополя — одна из самых героических и трагических страниц истории Великой Отечественной войны. Она длилась восемь с лишним месяцев.

Общие стратегические условия

В середине октября 1941 года германские и румынские войска стояли у крымских перешейков. Гитлер поставил командующему 11-й германской армией генералу инфантерии Э. Манштейну, под чьим командованием объединялись все силы, предназначенные для взятия Крыма, задачу как можно скорее овладеть полуостровом и перебросить свою армию через Керченский пролив на Кубань.

С советской стороны оборону держали 51-я отдельная армия под командованием генерал-полковника Ф. И. Кузнецова и эвакуированная из Одессы отдельная Приморская армия под командованием генерал-майора И. Е. Петрова. Непосредственно перешейки защищала 51-я армия.

Манштейн утверждал, что превосходство советских войск над немецкими было двойным: 12 дивизий против шести. Современные российские историки признали, что советских войск, после прибытия в Крым Приморской армии, было ещё больше: 16 дивизий. Однако эти данные не отражают точной численности войск, так как советские войска, особенно эвакуированные из Одессы, испытывали значительный некомплект.

Как показало ещё взятие Крыма Красной армией осенью 1920 года, крымские перешейки не являются удобной оборонительной позицией. Их оказалось легко обойти с флангов. Кроме того, в условиях господства люфтваффе в воздухе, их оборона делалась ещё уязвимее.

Укреплённый район Севастополя, где советские войска могли опираться на поддержку мощного Черноморского флота, представлял собой больше условий для успешной обороны. Это было доказано ещё примером защиты города в Крымской войне. Правда, в теперешних условиях превосходство на море легко могло быть нейтрализовано господством в воздухе, а оно принадлежало люфтваффе.

Кроме того, как показал тот же опыт Крымской войны, оборона Севастополя может продолжаться лишь до тех пор, пока врагу, осаждающему город, грозит армия на внешнем фронте, хотя даже и в этом случае город рано или поздно обречён пасть, если не наступит общий перелом в войне. В 1854-1855 гг. противник был вынужден отражать угрозу со стороны армии Меньшикова, оперировавшей в Крыму, и в расположение этой же армии ушли силы, оставившие Севастополь.

В 1941-1942 гг. сложилась похожая ситуация, когда под Новый 1942 год советские войска высадились на Керченском полуострове и захватили крупный плацдарм. Они удерживали его до мая 1942 года, но с его утратой Севастополь оказался в полном окружении и был обречён. Как плацдарм для самостоятельного наступления Севастополь был непригоден.

Первый и второй штурмы

18 октября 1941 года немецкие и румынские войска нанесли удар по 51-й советской армии, оборонявшей входы в Крым через Ишуньский перешеек и Чонгарский мост. Численное превосходство советских войск позволяло надеяться, что наступление противника будет отбито. Был момент, когда казалось, что решающий успех в обороне достигнут. Однако 27-28 октября советская оборона всё-таки не выдержала.

Разбитая 51-я армия отступила на Керченский полуостров и вскоре эвакуировалась. Приморская армия заняла позиции вокруг Севастополя. Командующим всего Севастопольского оборонительного района (СОР), сформированного 4 ноября, стал командующий Черноморским флотом вице-адмирал Ф. С. Октябрьский. Обычно первой датой обороны Севастополя считается 30 октября 1941 года, когда противник находился ещё к северу от Симферополя.

Немцы не собирались брать город сходу. Дождавшись подхода главных сил, 11 ноября 1941 года они приступили к первому штурму Севастополя. Основные удары наносились на юге, в направлении Балаклавы, и в центре, через Черкез-Кермен и Мекензию. После декады напряжённых боёв первое немецко-румынское наступление на Севастополь захлебнулось.

Командование противника 17 декабря предприняло второе наступление на город. На сей раз главный удар наносился на севере. За две недели немцы преодолели две трети расстояния, отделявшего их от Северной бухты. Размер Севастопольского плацдарма сократился почти вдвое. Город казался накануне падения.

На этот раз Севастополь был спасён. 26 декабря 1941 года началась Керченско-Феодосийская десантная операция советских войск. За неделю Красная армия заняла на востоке Крыма важный стратегический плацдарм. На борьбу с десантом Манштейн был вынужден переключить большую часть своих сил. Он считал, что лишь нерасторопность советского командования, стремившегося к захвату и укреплению плацдарма, а не к стремительному продвижению, помогла его 11-й армии избежать полного разгрома.

Падение Севастополя

В мае 1942 года Манштейн разгромил советские войска на Керченском полуострове, после чего приступил к операции «Лов осетра» — последнему штурму Севастополя. Она была подготовлена очень тщательно. Для разрушения советских укреплений прибыло специально сконструированное сверхкрупнокалиберное (807-мм) артиллерийское орудие «Дора».

7 июня наступление началось. Главные удары наносились по двум направлениям — с севера и с юга. 11-я армия Манштейна к этому времени состояла уже из 12 дивизий и 3 бригад, то есть имела заведомое преимущество над обороняющимися и в живой силе. Непрерывные удары люфтваффе заставили корабли Черноморского флота вскоре полностью покинуть Севастопольскую бухту и перебраться в Новороссийск. Лишь отдельные эсминцы прорывались назад, доставляя боеприпасы, но при этом нередко гибли. Севастополь лишился поддержки Черноморского флота.

30 июня немцы взяли Малахов курган — господствующую высоту. В тот же день Ставка ВГК дала приказ командующему СОР Октябрьскому оставить город. Приказ на оставление касался только высшего командного и партийного состава. В ночь на 1 июля около 600 человек этого состава были тайно от обороняющихся вывезены из Севастополя на подводных лодках. Генерал Петров хотел застрелиться, считая такое бегство позором, но был удержан от этого сослуживцами.

В городе оставались ещё около 5500 боеспособных военнослужащих и 15 тысяч раненых с медицинским персоналом. Их никто эвакуировать не собирался, приказа о сдаче им тоже никто не отдавал. Ещё неделю советские войска, брошенные своим командованием на произвол судьбы, гибли под вражескими бомбёжками и обстрелами в Севастополе и на мысе Херсонес.

Противник официально сообщил о взятии 100 тысяч пленных, хотя Манштейн называет более осторожную цифру 30 тысяч пленных. Это означает, что подавляющее большинство защитников Севастополя пали смертью храбрых.