Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что стало с теми, кто путешествовал в отсеке шасси 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Что стало с теми, кто путешествовал в отсеке шасси
Фото: Кадр из фильма «Коммандос»
В фильмах мы не раз встречали, как герои отправляются на секретное задание в отсеке шасси. И некоторые люди решили повторить их подвиги в реальной жизни. «Рамблер» расскажет, что же с ними стало.
В период с 1946 по 2015 год официально зарегистрировано 113 попыток безбилетного перелета в отсеке шасси. Как показывает статистика, 59 из них закончились трагически. Большая часть таких людей погибли почти сразу после взлета самолета. У многих самолетов, когда колеса задвигаются вовнутрь, в отсеке почти не остается места. К тому же, помещение ничем не освещается. Когда шасси начинает двигаться вверх, человеку трудно понять, куда ему спрятаться, чтобы не пострадать. И думать ему приходится молниеносно, поскольку на тот момент самолет развивает скорость около 250 километров в час.
В отсеке шасси люди также часто погибали от холода. Это помещение не отапливается и герметичностью не отличается. По мере набора самолетом высоты температура падает, она может опуститься до — 60 °C.
Первый зарегистрированный случай произошел в 1946 году на самолете «Дуглас DC-3». Попытку перелета такого плана предпринял 12-летний подросток из Индонезии. На удивление всем, мальчику удалось выжить. Возможно, это у него получилось потому, что в то время полеты осуществлялись на гораздо меньшей высоте. Меньше всего повезло советскому подростку спустя два десятилетия. Его раздавило шасси, при попытке перелета в Париж. А в 1995 году замерз мигрант, пытавшийся добраться до Шанхая. Его окоченевшее тело выпало при заходе самолета на посадку.
Комментарии 1
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самое массовое убийство людей крокодилами
Самое массовое убийство людей крокодилами
Разгадана тайна Бермудского треугольника
Разгадана тайна Бермудского треугольника
Разгадана тайна Бермудского треугольника
Разгадана тайна Бермудского треугольника
Видео
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Куда улетел олимпийский мишка
04:09
Куда улетел олимпийский мишка
Истории
Айсберг рухнул на покорявших его альпинистов
00:13
Айсберг рухнул на покорявших его альпинистов
Люди
Дерзкая утка пробежалась по спинам крокодилов
00:17
Дерзкая утка пробежалась по спинам крокодилов
Безумный мир
Зачем в СССР телевизор украшали вязаной салфеткой
03:51
Зачем в СССР телевизор украшали вязаной салфеткой
Вещи Истории
В Гонконге сняли на видео розовых дельфинов
00:40
В Гонконге сняли на видео розовых дельфинов
Безумный мир
Кем был Шекспир на самом деле
04:06
Кем был Шекспир на самом деле
Люди
Питон-гигант проглотил всех собак в тайской деревне
11:54
Питон-гигант проглотил всех собак в тайской деревне
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение