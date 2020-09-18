Что стало с теми, кто путешествовал в отсеке шасси 

В фильмах мы не раз встречали, как герои отправляются на секретное задание в отсеке шасси. И некоторые люди решили повторить их подвиги в реальной жизни. «Рамблер» расскажет, что же с ними стало.

В период с 1946 по 2015 год официально зарегистрировано 113 попыток безбилетного перелета в отсеке шасси. Как показывает статистика, 59 из них закончились трагически. Большая часть таких людей погибли почти сразу после взлета самолета. У многих самолетов, когда колеса задвигаются вовнутрь, в отсеке почти не остается места. К тому же, помещение ничем не освещается. Когда шасси начинает двигаться вверх, человеку трудно понять, куда ему спрятаться, чтобы не пострадать. И думать ему приходится молниеносно, поскольку на тот момент самолет развивает скорость около 250 километров в час.

В отсеке шасси люди также часто погибали от холода. Это помещение не отапливается и герметичностью не отличается. По мере набора самолетом высоты температура падает, она может опуститься до — 60 °C.

Первый зарегистрированный случай произошел в 1946 году на самолете «Дуглас DC-3». Попытку перелета такого плана предпринял 12-летний подросток из Индонезии. На удивление всем, мальчику удалось выжить. Возможно, это у него получилось потому, что в то время полеты осуществлялись на гораздо меньшей высоте. Меньше всего повезло советскому подростку спустя два десятилетия. Его раздавило шасси, при попытке перелета в Париж. А в 1995 году замерз мигрант, пытавшийся добраться до Шанхая. Его окоченевшее тело выпало при заходе самолета на посадку.