Почему нельзя отдавать честь без головного убора 

Возможно, вы слышали о том, что нельзя отдавать честь без головного убора. «Рамблер» расскажет, почему.

Прикладывание руки к голове с фуражкой — это некий жест уважения. Раньше для этого снимали головной убор. Но поскольку эта процедура занимала больше времени и была крайне неудобной, снятие фуражки упростили. Теперь военные как бы демонстрируют готовность снять головной убор поднесением руки.

Также стоит отметить, что во многих странах принято отдавать честь только в присутствии командира. И, согласно уставу, запрещено присутствовать при старшем по званию без головного убора. Также в нем прописана подробная инструкция того, как правильно отдавать честь. Рука должна прикладываться не к голове, а именно к головному убору. Вторая рука должна располагаться по шву вдоль ноги.

В России выполнение воинского приветствия путем прикладывания ладони к виску без головного убора считается оскорблением для старшего по званию. В Америке же прикладывать руку к непокрытой голове можно. Поэтому если вы вдруг увидите американских военнослужащих, выполняющих приветствие с непокрытой головой, не спешите обвинять их в незнании устава.