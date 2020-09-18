Жуткие результаты китайского запрета на рождение детей

Численность населения Китая превышает численность любой другой страны в мире. Именно поэтому в какой-то момент в личную жизнь граждан вмешалось государство, запретив китайским семьям рожать больше одного ребенка. «Рамблер» выяснил, к чему привел необычный эксперимент.

Государство опасалось, что из-за перенаселения экономика рухнет, а жителям не хватит продовольствия. В 1979 году в стране был установлен знаменитый репродуктивный режим «Одна семья — один ребенок».

За рождение второго ребенка семья получала штраф, который был равен шести годовым окладам семьи. Также многим женщинам после рождения первого ребенка принудительно вставляли внутриматочную спираль, убрать которую можно было только с помощью операции. Если женщина все-таки рожала второго ребенка, то вторых родов ее стерилизовали. По словам местных жителей, многие операции проводились насильственно.

Негативные стороны такого радикального решения стали заметны практически сразу. Во-первых, население страны достаточно быстро состарилось. Во-вторых, семьи предпочитали оставлять мальчиков, чтобы тот мог помогать стареющим родителям. Поэтому если не удавалось узнать пол будущего ребенка и сделать аборт вовремя, то девочек либо убивали, либо оставляли на улице. Сейчас это заметно по 30% разнице в количестве мужчин и женщин. Это осложняет поиск жены для молодых китайцев.

Еще одна проблема — это уход за старыми родственниками. Выяснилось, что один ребенок не способен ухаживать за всеми своими родственниками. Ситуация обострялась, если ребенок погибал в зрелом возрасте — родственники оставались наедине с горем и надвигающейся бедной старостью.

Всего за пять лет план «Одна семья — один ребенок» показал, что контролировать эту часть жизни населения нельзя. Психологи называют это поколение родителей одним из самых травмированных (повысилось количество суицида среди женщин), а поколение детей — разбалованных и одиноких.

В середине восьмидесятых годов сельским жителям позволили завести второго ребенка, если первой у них родилась дочь. Так как девочки были физически слабее и не могли помогать. Позже послабление дали многим этническим меньшинствам. В 2009 году второго ребенка разрешили заводить тем родителям, которые сами были единственными детьми в своих семьях.

Всего к концу существования этого радикального репродуктивного режима существовало порядка 22 причин, по которым для некоторых пар могли сделать исключение и позволить им завести второго ребенка.