Мистические случаи во время Второй мировой войны 

После Второй мировой войны осталось множество мистических документальных свидетельств и наблюдений, которые не могут объяснить даже современные исследователи. Связано ли начало Великой Отечественной с усыпальницей Тамерлана, почему животные нередко предчувствовали бомбардировки задолго до появления вражеских самолетов, а пилотов атаковали НЛО? Об этом расскажет «Рамблер».

Гробница «железного хромого»

Советские археологи накануне Великой Отечественной войны вскрыли усыпальницу Тамерлана в Самарканде, несмотря на предостережения местных жителей. Останки легендарного завоевателя извлекли из мавзолея Гур-Эмир, сразу после этого Германия вторглась в СССР. Некоторые исследователи нашли мистическую связь между этими событиями.

Узбекский фронтовик Малик Каюмович Каюмов участвовал в археологической экспедиции. В документальном фильме «Проклятие Тамерлана» он рассказал, что фиксировал на пленку работу ученых в мавзолее, будучи оператором. Как-то он зашел в местную чайхану и встретил там старцев, которые предупредили, что вскрытие могилы выпустит на волю духа войны.

Известно, что раскопки захоронения были санкционированы лично Сталиным — ему импонировал «железный хромой», создавший империю буквально из ничего. Известный советский антрополог Михаил Герасимов утверждал, что главной целью экспедиции было воссоздание портрета великого полководца.

Раскопки начались 16 июня 1941 года, 19 июня гробницу вскрыли, а 22 июня началась война. Попавший на фронт Малик Каюмов в октябре 1942 года повстречался с Георгием Жуковым и рассказал ему о предостережении старцев. Полководец доложил Сталину про мистическое совпадение, а тот поручил перезахоронить останки Тамерлана. Это было сделано в ноябре 1942 года, а через некоторое время Сталинградская битва переломила ход страшной войны.

Животные-предсказатели

Необыкновенная чувствительность животных, которые нередко заблаговременно предсказывают катаклизмы, издавна известна исследователям. Первые такие сообщения были зафиксированы еще в древней Греции. Вторая мировая война дала богатый материал для размышлений, однако объяснить собранные факты специалисты не могут до сих пор.

Так, в историографии отмечены многочисленные случаи, когда жители крупных городов по поведению домашних животных могли предсказывать налеты вражеской авиации. К примеру, свидетельства такого рода оставили лондонцы и жители Ленинграда. Отмечалось, что животные начинали вести себя странно задолго до того, как они могли слышать приближение самолетов.

Иногда такую чувствительность крайне тяжело объяснить с точки зрения науки. Например, издавна считалось, что приметой войны считается рост поголовья диких зверей, которые перестают бояться людей. Именно такие свидетельства собрали советские ученые в 80-х годах, которые записывали воспоминания очевидцев.

К примеру, сохранились рассказы про то, как численность волков, белок, крыс весной 1941 года аномально увеличилась. При этом волки нагло заходили прямо в населенные пункты, а белок было столько, что в поисках еды они бросались к людям, заходившим в лес. Никаких научных объяснений таким мистическим событиям нет.

Огни в небе

Летчики Второй мировой войны оставили множество свидетельств, в которых упоминались встречи с загадочными объектами в небе. Термина НЛО тогда еще не существовало, подобные структуры считались испытаниями новейшего вражеского оружия, однако современные исследователи отмечают, что сейчас такое объяснение не выдерживает критики.

Например, сохранились воспоминания советского летчика Бориса Сурикова, который в 1944 году вылетел на бомбардировку нефтеперерабатывающих заводов в Румынии и через некоторое время заметил приближение круглого странного объекта.

После сближения моторы бомбардировщика стали работать с перебоями, пилот почувствовали электростатический разряд. Через несколько минут огромный объект удалился на невероятной скорости, однако пилот сбросил бомбы, отказавшись от продолжения полета.

Об инциденте военный рассказал спустя много лет. Похожие случаи были описаны летчиками других стран антигитлеровской коалиции, в западных источниках такие объекты получили название «Foo fighters».

Например, в ноябре 1944 года пилоты фиксировали в небе над территорией Германии многочисленные шары красного, оранжевого или белого цвета, которые делали сложные маневры и приближались к самолетам. После войны выяснилось, что аналогичные объекты видели немецкие и японские пилоты.