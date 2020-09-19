Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Скандальные выходки избалованных мажоров 

Анастасия Иванова 51 минуту назад
Скандальные выходки избалованных мажоров
Фото: depositphotos
Поступки детей богатых родителей часто вызывают недоумение. Кажется, будто эти избалованные инфантилы просто не ведают, что творят. "Рамблер" собрал самые скандальные выходки мажоров, которые сведут с ума.
На сайте Reddit пользователь попросил других рассказать о выходке какого-нибудь богача, которую им приходилось наблюдать. И истории не заставили себя долго ждать.

«Моя девушка разбила три Мерседеса, подаренные семьей. Когда они не купили ей четвертую машину, она жаловалась всем на то, какие у нее жестокие родители».

«Сосед по комнате никогда не мыл посуду, а просто выбрасывал и покупал новую. К слову, посуда была настоящей, а не пластиковой».

«Одна моя подруга очень расстроилась, когда родители подарили ей на день рождения Mercedes Benz 2003 года выпуска, а не 2018-го. А она даже не умеет водить».

«Знакомая рассказала, что ни разу за год не надевала один и тот же наряд, а потом добавила, что не планирует меняться».

К счастью, все примеры, которые написали подписчики оказались довольно безобидными, хотя именно мажоры чаще других попадают в автокатастрофы и прочие неприятности подобного типа.
Видео дня. Питон-гигант проглотил всех собак в деревне
Комментарии
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие древнерусские имена защищали людей от духов
Какие древнерусские имена защищали людей от духов
Тайны Сибири, которые ученые не могут разгадать
Тайны Сибири, которые ученые не могут разгадать
Безумные эксперименты над собственной жизнью
Безумные эксперименты над собственной жизнью
Видео
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Куда улетел олимпийский мишка
04:09
Куда улетел олимпийский мишка
Истории
Айсберг рухнул на покорявших его альпинистов
00:13
Айсберг рухнул на покорявших его альпинистов
Люди
Дерзкая утка пробежалась по спинам крокодилов
00:17
Дерзкая утка пробежалась по спинам крокодилов
Безумный мир
Зачем в СССР телевизор украшали вязаной салфеткой
03:51
Зачем в СССР телевизор украшали вязаной салфеткой
Вещи Истории
В Гонконге сняли на видео розовых дельфинов
00:40
В Гонконге сняли на видео розовых дельфинов
Безумный мир
Кем был Шекспир на самом деле
04:06
Кем был Шекспир на самом деле
Люди
Питон-гигант проглотил всех собак в тайской деревне
11:54
Питон-гигант проглотил всех собак в тайской деревне
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение