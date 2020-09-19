Скандальные выходки избалованных мажоров 

Поступки детей богатых родителей часто вызывают недоумение. Кажется, будто эти избалованные инфантилы просто не ведают, что творят. "Рамблер" собрал самые скандальные выходки мажоров, которые сведут с ума.

На сайте Reddit пользователь попросил других рассказать о выходке какого-нибудь богача, которую им приходилось наблюдать. И истории не заставили себя долго ждать.

«Моя девушка разбила три Мерседеса, подаренные семьей. Когда они не купили ей четвертую машину, она жаловалась всем на то, какие у нее жестокие родители».

«Сосед по комнате никогда не мыл посуду, а просто выбрасывал и покупал новую. К слову, посуда была настоящей, а не пластиковой».

«Одна моя подруга очень расстроилась, когда родители подарили ей на день рождения Mercedes Benz 2003 года выпуска, а не 2018-го. А она даже не умеет водить».

«Знакомая рассказала, что ни разу за год не надевала один и тот же наряд, а потом добавила, что не планирует меняться».

К счастью, все примеры, которые написали подписчики оказались довольно безобидными, хотя именно мажоры чаще других попадают в автокатастрофы и прочие неприятности подобного типа.