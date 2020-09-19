Почему православным нужно молиться за умерших 

Причин к этому множество, но главная причина — это то, что у Бога нет живых и нет мертвых, все люди для него — живые, просто одни еще не пересекли черту смертных врат, а другие — её пересекли, и теперь судьба их прямиком зависит от их поступков, молитв живых и милости Божьей. И если мы просим у Бога о благополучии любимых в этой жизни, то почему же мы должны оставлять их без нашего участия в мире ином? Ведь отныне только мы, их родные, можем повлиять на их судьбу и снять с них грехи, в которых они не покаялись и о которых, возможно, даже не помнили.

У Бога все живы

О том, что люди, отошедшие в мир иной, слышат наши молитвы, свидетельствует множество случаев. Например, в 1896 году у обретенных мощей архиепископа Феодосия (Чернигов) нес послушание некий иеромонах Алексий, который однажды так устал, что заснул у раки. Тогда во сне ему явился архиепископ, который поблагодарил его за молитву и попросил на Литургии помолиться за его родителей: отца Никиту и мать Марию, указав, что молитва во время Литургии самая сильная. До этого момента имена родителей святителя были неизвестны и в житии не упоминались.

Позже в монастыре, в архиве был обнаружен помянник святого, в котором первыми именами значились имена его отца и матери — Никиты и Марии.

Иеромонах Алексий, удостоившейся видения, позже стал известным старцем в Киево-Печерской Лавре. [С-BLOCK]

Митрополит Антоний Сурожский рассказывал о случае молитвенного заступничества убиенной девушки о женихе, который случайно, во время боевых действий, застрелил её, о чем скорбел всю жизнь. Он исповедовал свой грех перед разными духовниками, но легче ему не становилось, пока он не пришел к владыке Антонию.

Святой дал ему совет — молиться о прощении не только Богу, но и попросить о прощении свою любимую с тем, чтобы она — невинно пострадавшая, заступилась перед Богом за своего убийцу.

Через несколько лет мужчина написал Антонию, что вина, мучившая его столько лет, отступила, то есть молитва к Богу убитой им невесты оказалась сильнее всех его молитв.

На это указывает Святое Писание

Ветхий завет (2Мак. 12:39) рассказывает о том, как воины Иуды Маккавея после сражения с идумеями стали собирать на поле боя убитых товарищей и под одеждой у них нашли идольские амулеты, которые евреи захватили как трофеи и из-за суеверий надели перед боем.

Такой поступок был страшным грехом перед Богом, и оставшиеся в живых воины поняли, что этот грех стал причиной смерти каждого из убитых.

Чтобы искупить вину соплеменников, иудеи сотворили совместную молитву перед Творцом с просьбой, чтобы грех этот был «совершенно изглажен», а Иуда Маккавей отправил приношение в Иерусалим, чтобы там принесли Богу жертву, которая бы умилостивила Творца и очистила бы умерших от греха. Случай этот явно показывает, что живые могут воздействовать на решение Бога о почивших, имеют реальную возможность выспросить у Него прощения за проступки родных и таким образом облегчить их посмертное существование.

В книге Иеремии (16:7) в обязанность верующему вменяется подавать за усопшего милостыню, раздавая её нищим: «…иждивай хлеба твоя при грóбѣ праведных, грешником же не даси».

В Евангелии от Матфея сам Христос говорит о том, что в будущем веке не будет прощен лишь один грех — хула на Духа Святого, что прямо указывает на возможность прощения человека после его смерти.

Поэтому Православная Церковь молится «за почивших христиан, здесь лежащих и повсюду» — чтобы облегчить их участь, поскольку никто до конца не знает, какая участь уготована его родным.

Добиться прощения согрешивших

Поскольку окончательная судьба человека будет определена на Страшном суде, это значит, что у живых еще есть время испросить для умерших прощения: «Все, чего ни попросите в молитве с верою, получите» (Мф. 21:22).

Известно, что первохристиане молились за умерших с апостольских времен; на их могильных камнях начертаны прошения родных к Богу: «Да освежит Бог душу Антония! Пусть увидит он рай», «Вечный свет Тимофею во Христе». «Да прохладит вас Тот, Кому все возможно» — начертано на могиле заживо сожженных мучеников.

На камне епископа Аверкия (город Иерополь), приравненного к апостолам, написана его просьба к Синоду молиться о нем.

Молитва за почивших — самоотверженный подвиг, который должен быть соединен с постом и добрыми делами. Самыми известными молитвенниками среди православных были пустынники Великие Макарий и Паисий, Павел Препростый, юродивый Андрей и священномученик Уар, которому молятся о нераскаявшихся грешниках.

На Руси самой известной молитвенницей за умершего супруга была Св. Ксения Петербургская, которая овдовела в 28 лет и всю жизнь посвятила тому, чтобы вымолить мужа из ада, приняв подвиг юродства. Она надела мужскую одежду, назвала себя именем мужа и стала день и ночь молить Бога о прощении.

Как можно помочь?

Во-первых, почившего надо отпеть — сделать это можно в храме, в зале прощания ритуальной службы или на кладбище. Если нет возможности провести отпевание над покойным, можно сделать это заочно. После похорон заказывают сорокоуст «Oб упокоении», родные в течение 40 дней читают Псалтирь.

Считается, что первые 40 дней после смерти, душа человека преодолевает испытания, и только после этого Господь решает ее участь; молитвы живых могут качнуть чашу весов в сторону её облегчения.

Затем заказывают годовое поминовение, можно подавать записки «об упокоении», заказывать панихиды — специальные заупокойные службы. В обителях России, Афона или Иерусалима можно заказать «вечное поминовение», можно раздавать милостыню малоимущим, чтобы они молились за покойного, делать добрые дела и даже примириться с теми, с кем он был в ссоре.

Все это плюс личная горячая молитва к Богу приятно Господу и может облегчить посмертные страдания родного человека.