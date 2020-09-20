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Рэсэй, Оросорсаг и Ньгя: какие народы так называют Россию 

Кириллица 7 часов назад
Рэсэй и Ньгя: какие народы так называют Россию
Фото: Кириллица
Раша или Русланд — к подобным иностранным названиям нашей страны мы уже привыкли. Они довольно привычны и логичны, так как схожи с самоназванием Россия и образованы от корней «рус»-«рос». Но во многих языках эти столь привычные нам звукосочетания приобрели совершенно неузнаваемые оттенки.

Привычные корни

Вообще название «Россия» появилось довольно поздно. Лишь в XVI веке при Иване Грозном для солидности было эллинизировано слово «Русь» и в почти современном виде «ушло» в Европу. До этого же использовался термин «Московия». В большинстве европейских языков используются производные от корней «рус» или «рос». У нас лишь при Петре I было утверждено единое написание — Россия. До этого же равной популярностью пользовались Росия и Русия (почти всегда с одной «с»).
Для многих восточных языков, в основном тюркского происхождения, звуки «о» и «у» оказались не очень удобными. Поэтому башкиры и казахи, например, говорят — Рэсэй. А калмыки пошли дальше, добавив согласную вначале, — Эрэсэ. Впрочем, аналогично поступили и венгры — даром что европейцы, но язык-то странный. Они называют нашу страну — Оросорсаг. Здесь «орос» значит «русский», а «орсаг» — «страна».
Китайцы, несмотря на довольно необычное название нашей страны — Элосы, также за основу взяли корень «рос», пришедший к ним от тюркских кочевых народов. Правда, в китайском нет звука «р», поэтому его заменили на более привычный «л» — откуда и образовалось название.

Непривычные корни

Но далеко не все народы используют такие привычные корни. Так, например, финны называют нашу страну Венайя, а эстонцы — Венемаа. Просто исторически с предками финнов и прибалтов соседствовали племена венедов, которые впоследствии стали одними из предков русских. Кстати, в финском языке корень «рус» все же можно отыскать — в названии Швеции. Руотси — так финны зовут своего западного соседа. Историки связывают это с самоназванием варяжских племен, которые называли себя попросту «гребцами» — «русами». Еще один образец подобного образования названия — Криевия. Так будет Россия по-латышски. Просто с предками латышей соседствовали кривичи, одно из славянских племен, и память об этом сохранилась до сих пор.
Еще дальше пошли вьетнамцы, которые не стали изобретать собственное название для далекой северной империи, а просто взяли китайское, записанное иероглифами. И прочитали эти иероглифы по-своему. Получилось «Ньгя-ла-ты» — длинно и не очень благозвучно. Поэтому вьетнамцы еще и сократили это название до более удобного в устной речи «Ньгя».
Наверное, самое необычное имя наша страна носит у монголов. В просторечье они употребляют слово Орос, что значит «страна». Но на письме и в официальных обращениях используют сокращение ОХУ (Оросын Холбооны Улс — страна Российская Федерация), добавляя к нему специальный суффикс для подобных аббревиатур — «ын». Так что, если монгол говорит вам: «ОХУ-ын», — это совсем не повод для обиды.
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