За сколько в Турции можно было купить молодую рабыню

Рабство, работорговля и все связанные с этим нехорошим явлением вещи на протяжении почти всей истории присутствовали в человеческом обществе. Но не стоит думать, что сейчас, в 21 веке, проблема рабства побеждена, есть множество других стран, где до сих пор, пусть и на нелегальном положении, торгуют людьми. Последними странами, которые юридически признали рабство незаконными — Мавритания (1982 год) и Саудовская Аравия (1962).

В Западном мире уже с начала 18 века в эпоху просвещения среди интеллигенции тогда были модны просветительские и гуманистические идеи избавления от рабства. Правда европейские и американские политики были в этом на практике, как мы знаем, более консервативны, хоть на словах порой поддерживая все эти дружелюбные идеи.

Но поскольку, у нас в мире есть не только Запад с красивым внешнем фасадом, но еще и множество других, более консервативных восточных стран, там все было по другому. В Османской Империи со средних веков и вплоть до начала 20 века работорговля была важной частью общественно-экономического строя империи. Причем, допуск ко владению девушками-рабынями тогда являлся хорошем стимулом для всех чиновников и военных деятелей Османской Империи. Интересно, что с начала 18 века с Кавказа под давлением России хлынул поток переселенцев, тогда всех кавказцев османы называли черкесами, но они также долгое время могли стать рабами… или рабовладельцами, тут уж как повезет на новом месте. Как уже было сказано — вплоть до принятия первой конституции под давлением Европы в 1910 году в Анкаре, Стамбуле и других крупных городах активно шла торговля рабами и рабынями, хотя и официально Османская Империя отвергала эти обвинения. Наиболее популярными рабынями на таких рынках, по воспоминаниям побывавших там европейцев в конце 19 начале 20 века, были — африканки, сирийки и черкешенки (собирательное название, как уже сказано). Наиболее ценились, как раз последние. Если цены на африканок были около 30-40 лир, за сириек 50, то за белокожих и обаятельных молодых черкешенок богатые и горячие османские мужчины платили в среднем 450 лир. Черкешенки были самыми ценными и желанными девушками для многих османских гаремов и матерями для многих султанов. Они стали причиной европейских литературных сюжетов о восточной красоте. Иногда, сами родители зарабатывали так на своих дочках, воспитывая из них послушных обитательниц гарема для продажи.

Что такое 450 лир для того времени? Конь стоил 35 лир, средней руки османский рабочий мог работать для покупки коня несколько месяцев. А уж такая красивая и молодая девушка-рабыня была доступна лишь очень немногим из числа средних и высших чиновников и военной аристократии. Но уже с провозглашением Турецкой Республики Ататюрком в 20-х с рабством было практически покончено, поскольку главной целью Ататюрка была ускоренная модернизация и европеезация Турции.