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Романы с иностранцами: как за это наказывали русских женщин 

Умная 1 час назад
Как за связи с иностранцами наказывали русских женщин
Фото: Умная
В XVII веке французский посол Фуа де ла Невилль отметил в своих записках о посещении нашей страны: «Русские женщины очень падки на иностранцев и очень легко решаются на близость». Несмотря на то, что свидетельства де ла Невилля не всеми историками принимаются всерьез (есть подозрение, что его труд — это компиляция из книг других путешественников, написанный, не выходя из кабинета), все же ситуацию, приведенную в этих скупых строчках вполне можно принять на веру. В самом деле, почему бы и нет? На Руси с древнейших времен бывало немало иностранцев, приезжавших сюда торговать и служить, так почему бы и не случиться роману между русской красавицей и заморским молодцем? А как относилось к этим романам общество?

Браки — только со своими!

Что касается создания семей с иноверцами, законы древней Руси на всем протяжении ее истории от древнейших времен и до Петра I были единодушны. Нельзя! Устав князя Ярослава о церковном суде, в ведении которого находилось брачное право, гласил, что если иудей или мусульманин вступит в брак с русской женщиной, то с иноверца следует взыскать штраф в размере 50 гривен, а женщину постричь в монахини. Браки с инославными христианами — католиками и протестантами — так же отнюдь не поощрялись. Неправославные христиане рассматривались как еретики. VI Вселенский собор о браках с еретиками говорит совершенно недвусмысленно:

«Недостойно мужу православному с женою еретическою соединяться браком, ни православной жене сочетаваться с мужем еретиком. Если же будет обнаружено что-либо подобное, сделанное кем-либо: брак почитать не твердым и беззаконное сожительство расторгать. Ибо не подобает смешивать несмешиваемое, ни соединять с овцою волка, и с частью Христовою жребий грешников. Если же кто постановленное нами преступит: да будет отлучен».

Как видим, наказание ослушнице грозило нешуточное: насильственный постриг или отлучение от церкви. Впрочем, для лиц из знатных семей делалось исключение. Киевские князья, как известно, отдавали своих дочерей замуж за европейских государей, а позднее, в эпоху Петра I, браки с «латинянами» и лютеранами стали довольно частым явлением. Безусловный запрет сохранился лишь на браки с иудеями и мусульманами.

И никаких внебрачных связей!

«Свободная любовь» на Руси, разумеется, совсем не поощрялась, тем не менее, случаев, когда непутевая девица или развеселая вдовушка заводит интрижку с каким-нибудь добрым молодцем, было сколько угодно. Такие отступления от общественной морали так же весьма строго карались. Тот же устав Ярослава Мудрого гласил, что незамужнюю девку или вдову, замеченную в блуде или родившую ребенка, следует изобличить, а после этого заключить в монастырь для отбывания церковного покаяния. Покаяние значило заточение на хлебе и воде, несметное количество земных поклонов и обязательно присутствие на всех церковных службах. Виновной девушке, вдобавок, грозило серьезное наказание от родителей — жесточайшая порка.
Если так сурово пресекали сожительство с русским человеком, то связь с иноверцем каралась вдвойне серьезно. Заточение в монастыре и епитимья были особенно строгими.
Впрочем, у Герберштейна, оставившего подробные «Записки о Московии» есть замечание о том, что русские люди считают меньшим грехом сожительство русской женщины с иностранцем, чем связь русского мужчины с иноверкой. Объясняется это тем, что иностранка, получив «семя», может уехать и родить на чужбине. В этом случае дитя русского человека вырастет еретиком. Дитя же, зачатое русской женщиной, хоть и от иноверца, все же будет крещено и воспитано в православной вере. Существовало такое мнение или нет на самом деле — оставим на совести Герберштейна, который вообще был большим выдумщиком, но некая логика в этом рассуждении есть.

Но иногда все-таки можно

Известно много иностранцев, осевших в Московии, верно служивших русским государям и ставшим основателями известных родов. Таков, например, род Лермонтовых, родоначальник которого прибыл в Россию в XVII веке, или род Барклаев-де-Толли, служивших русской короне на протяжении трех столетий. И таких примеров очень много. Государь жаловал им за верную службу деревеньки, награждал из царской казны. И иноземцы жили, служили и женились на русских женщинах. Как такое возможно? Лишь при одном непременном условии: жених должен был принять православие. Окрестившись, он брал русское имя (например, Георг Лермонт стал Юрием Андреевичем), и после этого никаких препятствий к браку уже не возникало.
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Истории , Ярослав Мудрый
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