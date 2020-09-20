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Печенеги: куда исчезли первые враги русских 

Русская семерка 2 часа назад
Печенеги: куда исчезли первые враги русских
Фото: Русская семерка
Тактика печенегов была проста. Они стремительно нападали на селения, вызывали панику, убивали защитников, набивали добычей свои мешки и исчезали. Они не ставили перед собой задачу обживать захваченные территории.
Сначала печенеги совершали набеги на Византию, а потом, примерно во второй половине 11-го столетия, перешли за Дунай.
Печенеги были язычниками. Бон — религия тибетского происхождения была для них родной. Умываться не любили. Волосы не стригли, заплетали их в длинные черные косы. На голову надевали шапку.
Переплавлялись через реки с помощью специально сшитых из кожи мешков. Внутрь помещалась вся необходимая амуниция, а потом все это сшивалось так крепко, что не проходила ни одна капля воды. Их лошади славились быстротой. Они с легкостью преодолевали большие пространства. Стрелы, смоченные змеиным ядом, приводили к неминуемой смерти даже при легкой царапине.

Экзотическая пища

Основу рациона составляли просо и рис. Крупу печенеги варили в молоке без соли. Они доили лошадей и пили вместо воды кобылье молоко, сырое мясо не жарили, а клали под седло, так оно согревалось. Лечились настоями разных степных трав. Многие из них могли подстрелить птицу на лету.
Клятву верности они приносили друг другу, прокалывая палец, и по очереди пили капли крови.
Племена печенегов жили в заволжских степях, потом населили территорию за Уралом, откуда впоследствии ушли на запад.

Война с русскими князьями

В Никоновской летописи можно найти рассказ о первом столкновении войск киевских князей Аскольда и Дира с печенегами в Приднестровье.
Игорь Рюрикович, вступив на престол, заключил мир с печенегами, но они, презирая такие договоры, прошли широким маршем через Русь. Поэтому Игорь Рюрикович снова вступил с ними в схватку. В результате печенеги ушли в степь.

Разведка печенегов работала хорошо

У печенегов была хорошая разведка. Когда Святослав Игоревич со своим войском ушел в поход на Болгарию, печенежские орды неожиданно осадили Киев. Горожане защищались из последних сил. Русский разведчик, хорошо знавший печенежский язык, смог пробраться через их кордоны, переплыть Днепр и позвать на помощь воеводу Претича. Он тут же поспешил на помощь осажденным. Кочевники решили, что возвращаются княжеские войска и стали спасаться бегством, но около реки Лыбедь остановились и направили к воеводе посланцев, чтобы узнать, действительно ли это идет Святослав. Воевода им ответил, что это его передовые части, а за ними — главные. Печенежский хан тут же сделался другом и предложил подарок — саблю и коня.
Пока шли переговоры, Святослав смог свои войска направить против захватчиков и отогнать их далеко назад.

Печенежского хана Курю победил сын Святослава

Печенеги смогли победить Святослава только тогда, когда он возвращался из Византийского похода. Около Днепровских порогов печенеги организовали несколько засад и перебили всех русских, включая князя. Хан Куря сделал из его черепа золотой кубок и хвастался этим трофеем перед другими печенегами.
Старший сын Святослава, одиннадцатилетний Ярополк, под началом своего регента Свенальда отомстил за погибшего отца в 978 году и наложил на врагов крупную дань.

Русские «Змеиные валы»

Защитой от нападений кочевников стали крупные фортификационные сооружения — «Змеиные валы». Русские организовали круглосуточное дежурство не только на валах, но и высылали разведывательные отряды далеко в степень.
В 988 году князь Владимир пытался договориться с печенегами, привлекал некоторых князей на свою сторону. Но через два года другие печенежские князья вновь совершили набег Русскую территорию, причинив огромный вред. Ответная реакция последовала незамедлительно — Владимир со своим войском разбил печенегов полностью. Спустя два года печенеги опять собрали войско и встали около реки Трубеж. Княжеские войска, предупрежденные разведкой, уже сосредоточились на противоположном берегу. Печенежский боец вызвал на поединок русского богатыря Яна. Русский победил и войско, вдохновленное этой победой, набросилось на печенегов, обратив их в бегство.

Последний набег на Русь при Ярославе Мудром

После смерти Владимира, печенеги поддержали Святополка, а Ярославу победу пришлось добывать на двух фронтах. В бою под Любечем печенежские войска не принимали участия в битве, потому что их и войска Ярослава разделяло озеро, которое они не стали форсировать.
В 1036 году произошло последнее сражение. Когда Ярослав находился в Новгороде печенеги осадили Киев. Но русский князь смог вернуться на поле брани и организовать оборону. Печенеги напали первыми по всему фронту. Контратака русских стала для них неожиданностью. Бой длился целый день, но Ярослав, хоть и с великим трудом, смог победить.

Куда исчезли печенеги

Остатки печенегов ушли глубоко в степи и больше никогда не предпринимали попыток нападать на Русь. Их предводитель князь Тирах напал на Болгарию, потом на Византию. В непрерывных сражениях войско его потеряло часть бойцов, было измотано и постепенно распалось. Одни из оставшихся в живых пошли служить наемниками в византийские, венгерские и русские войска. Другие — подались на юго-восток, где слились с другими народностями.

Современные потомки печенегов

Печенеги стали прародителями карапалкапов, башкиров, гагаузов (тюркский народ, проживающей в Бессарабии, Одесской области Украины, на территории Молдавии в составе автономной территории Гагаузы). От печенегов ведет свою историю крупный киргизский род Бечен.
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