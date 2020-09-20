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Российская школьница доказала ошибку в учебнике и добилась 100 баллов по ЕГЭ 

Lenta.ru 2 часа назад
Школьница доказала ошибку и добилась 100 баллов по ЕГЭ
Фото: Lenta.ru
Российская школьница Дарья Ковалева из Воронежа смогла доказать наличие ошибки в рекомендуемом к использованию учебнике и добилась пересмотра своей оценки за ЕГЭ по обществознанию. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По словам Ковалевой, при подготовке к ЕГЭ она использовала учебник, входящий в федеральный перечень рекомендованных пособий, и заучивала данные там определения различных терминов и понятий. Во время экзамена она привела определение термина «социальная мобильность» согласно написанному в учебнике, однако рассматривавшая ее работу комиссия посчитала ответ неполным и снизила ей оценку — девушка получила 99 баллов.
Школьница решила оспорить это решение и подала апелляцию. В итоге комиссия согласилась с ее доводами, признала наличие ошибки в пособии и выставила Ковалевой заслуженные 100 баллов.

«100 баллов — большое преимущество в конкурсе на поступление и, на мой взгляд, цель каждого школьника. Что касается поступления, да, я учусь на том направлении и в том вузе, в который мечтала попасть»,

— поделилась девушка. По ее словам, ей удалось поступить на бюджетное место в национальном исследовательском университете Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ). Ковалева учится по программе «Социология».
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Комментарии 3
Истории , ВШЭ , Комсомольская правда
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