Школьница доказала ошибку и добилась 100 баллов по ЕГЭ

Российская школьница Дарья Ковалева из Воронежа смогла доказать наличие ошибки в рекомендуемом к использованию учебнике и добилась пересмотра своей оценки за ЕГЭ по обществознанию. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По словам Ковалевой, при подготовке к ЕГЭ она использовала учебник, входящий в федеральный перечень рекомендованных пособий, и заучивала данные там определения различных терминов и понятий. Во время экзамена она привела определение термина «социальная мобильность» согласно написанному в учебнике, однако рассматривавшая ее работу комиссия посчитала ответ неполным и снизила ей оценку — девушка получила 99 баллов.

Школьница решила оспорить это решение и подала апелляцию. В итоге комиссия согласилась с ее доводами, признала наличие ошибки в пособии и выставила Ковалевой заслуженные 100 баллов.

«100 баллов — большое преимущество в конкурсе на поступление и, на мой взгляд, цель каждого школьника. Что касается поступления, да, я учусь на том направлении и в том вузе, в который мечтала попасть»,