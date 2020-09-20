Черный день московского метро: как погибло 70 человек

За долгие годы своей работы метрополитен города Москвы стал «свидетелем» многих жертв, трагедий и несчастных случаев. Но самым страшным днём в истории московского метрополитена можно считать 23 июля 1941 года. Ведь количество погибших и раненых тогда исчислялось десятками, а ужасные мгновения в памяти очевидцев тех событий сохранились на многие годы. В этом материале мы постараемся воссоздать картину того, что же произошло в тот день в московском метро.

Фото: Русская семерка Русская семерка

22 июня 1941 года нацистская Германия напала на Советский Союз, что стало началом Великой Отечественной войны. Уже 14 июля по личному приказу Адольфа Гитлера была начата подготовка к проведению авиационных налётов на Москву. В том же месяце произошли первые бомбардировки столицы, которые, вероятно, были самыми сильными и массированными за всё время. Первый авианалёт произошёл 22 июля, а участие в нём принимало не менее 220 немецких самолётов.

Бомбардировки столицы Советского Союза, которые унесли много жизней и привели к многочисленным разрушениям, продолжались и на следующий день. Особенно 23 июля пострадал московский метрополитен. Дело в том, что станции метро в те дни служили москвичам в качестве укрытий-бомбоубежищ. Прячась от смертоносных «подарков» немецких захватчиков, люди заполняли не только платформы, но и туннели метрополитена. В книге Анатолия Воронина «Москва 1941 год» сказано, что после объявления первой воздушной тревоги в «подземке» укрылись сотни тысяч жителей Москвы.

Около 4-5 часов дня немецкая авиационная бомба фугасного действия взорвалась у входа в вестибюль станции «Арбатская». Произошло это ещё до того, как советские войска успели объявить воздушную тревогу. В результате многие москвичи, проживающие неподалёку, в панике бросились к станции. На лестнице эскалатора образовалась сильная давка, в результате чего погибло более 60 человек, а ещё несколько десятков получили травмы. В книге «Битва за небо» Дмитрия Хазанова говорится о том, что многие умерли именно из-за давки и паники, а не из-за взрыва бомбы. При этом для устранения последствий трагедии работникам метрополитена потребовалось два дня.