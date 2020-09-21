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Почему у древнеегипетских статуй нет носов 

Анастасия Иванова 57 минут назад
Почему у древнеегипетских статуй нет носов
Фото: wikipedia.org
Те, кто хоть раз видел в музее древнеегипетские статуи, вероятно, обратил внимание, что зачастую у них нет носов. Примечательно, что даже у Сфинкса, стоящего посреди пустыни, отсутствует орган дыхания. Существует несколько теорий, объясняющих это явление. О них сейчас и расскажет «Рамблер».
Самой простой и, казалось бы, все объясняющей теорией является утверждение о том, что носы были сломаны в процессе транспортировки. А у таких больших статуй, как Сфинкс, отломились в результате стихийных бедствий.
Но загадочные статуи сами по себе отрицают природу банальных объяснений. Поэтому существует и другая, более мифическая и загадочная теория. Она заключается в том, что носы отламывали расхитители гробниц, так как они верили, что духи могут озлобиться и отомстить.
В Древнем Египте верили в том, что после смерти дух переселялся из тела в статую, становясь своего рода «сосудом» для души. И чтобы «убить» дух, надо было лишить его воздуха, а для этого необходимо оторвать нос. Кстати, так поступали и некоторые величайшие фараоны со статуями своих предшественников, боясь, что те помешают новым правителям.
Еще одним примечательным фактом, подтверждающим мистическую теорию, является то, что носы были отколоты не только у статуй, но и у изображенных на плитах героев сцен. Очевидно, что на барельефе разбить орган дыхания можно лишь преднамеренно.
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