Почему опасно забирать домой ежа 

Бесспорно, ежи — очаровательные животные. Но стоит помнить о том, что, прежде всего, они обитатели дикой природы, а не домашние питомцы. Поэтому не стоит тащить звереныша домой, если вы его нашли. «Рамблер» расскажет, почему это опасно.

Во-первых, еж может страдать бешенством. Соответственно, если он вас укусит — это будет чревато серьезными последствиями вплоть до летального исхода. Но, если вдруг это произошло, обработайте рану антисептиком и, не теряя времени, обратитесь к врачу.

Кроме того, важно помнить, что иголки ежа могут быть пристанищем для опасных насекомых, например, клещей. В случае укуса насекомого, вы можете почувствовать слабость и головокружение, а также сильный жар. При появлении таких симптомов также следует немедленно обратиться к специалисту. В обратном случае укус клеща грозит появлением серьезных инфекций, таких как энцефалит и боррелиоз.

Даже если вам повезет, и еж не станет причиной появления у вас проблем со здоровьем, вам все равно не удастся с ним ужиться. Вы не сможете приручить этого малыша. Еж — ночное животное, соответственно, когда вы будете спать, он будет топать по квартире, шуршать, залезать в вещи и сгрызать все на своем пути, включая провода, что может спровоцировать удар током, который просто-напросто убьет животное.

Также важно учитывать тот факт, что ежи в холодное время уходят в спячку. А перед этим все силы отдают на то, чтобы запастись достаточным количеством жира, которое они берут уж точно не из яблок, как показано в детских книжках. В основном ежи питаются мышами и насекомыми. Вряд ли человек в здравом уме решит принести в собственных руках грызуна на пропитание милому колючему зверьку — в конце концов, это зрелище не для слабонервных.