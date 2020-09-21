Откуда появились русалки на самом деле 

Проблема генезиса существ с женским телом и рыбьим хвостом до сих пор серьезно обсуждается учеными, поэтому существует несколько версий появления этих необычных существ. Об этих теориях сейчас и расскажет «Рамблер».

Еще издавна русалку представляют в образе красивой молодой девушки с длинными русыми распущенными волосами. По приданиям, до пояса она полностью походила на человека, а вот вместо ног у нее был большой рыбий хвост. Примечательными также являлись длинные остроконечные уши, закрытые волосами.

Версия зоологическая

Часть специалистов придерживается мнения, что русалки развились из амфибий. Известно, что среди головастиков иногда попадаются экземпляры, у которых вместо лапок появляются конечности, очень похожие на руки, а хвост при этом не редуцируется. При дальнейшем развитии могло появиться существо, напоминающее ту русалку, которую мы знаем из мифов и легенд.

Кадр из фильма "Русалки"

Версия эволюционная

Ее можно назвать разновидностью предыдущей версии. Часть ученых на круглом столе напомнила. что млекопитающие вообще-то произошли от рептилий. И где-нибудь в отдельных районах в результате катаклизмов эволюция могла остановиться на промежуточном этапе. Русалки в этом случае как раз и представляют такое промежуточное звено.

Версия фольклорная

Здесь слово берут филологи и литературоведы. Они придерживаются традиционных представлений о том, как в мире появляются русалки. Согласно народным верованиям, ими становятся утопленницы. Впрочем, тут уже не идет речь о хвостатых созданиях. Это относится только к славянским русалкам, у которых есть ножки.

Версия магическая

А это уже предположение историков. Они сочли, что русалки могли появиться как материализация неких монашеских фантазий. Нерастраченная половая энергия воплотилась в образе русалки, у которой верхняя половина тела обнажена, а нижняя лишена сексуальных признаков. Такой символ вечной борьбы аскетов со своими страстями.

Версия уфологическая

Ну и, конечно, никак не обошлось без инопланетян. Русалки — результат генных экспериментов пришельцев. А возможно просто естественные существа с других планет, завезенные к нам на землю в ходе палеоконтактов.