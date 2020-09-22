За три дня до свадьбы американец узнал об измене невесты и решил ей отомстить. Последствиями возмездия поделилась сестра жениха.

Сестра жениха случайно услышала разговор невесты с ее бывшим бойфрендом. По телефону девушка проговорилась об измене.

Реакцию несостоявшегося жениха сестра записала на видео и выложила в TikTok. На кадрах парень вываливает из шкафов все вещи своей девушки.

«Мой брат должен был жениться через три недели и только что узнал, что она ему изменяет. Не связывайтесь со Смитами», — предостерегла автор ролика.

Затем сестра устроила несчастному родственнику вечеринку, куда пришли все ее подруги. Люди поддержали парня и порадовались, что информация об измене всплыла до свадьбы. Месть жестокой подписчикам также не показалась.