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Жених отомстил изменившей ему невесте и заслужил уважение в сети 

Анастасия Иванова 2 часа назад
За три дня до свадьбы американец узнал об измене невесты и решил ей отомстить. Последствиями возмездия поделилась сестра жениха.
Сестра жениха случайно услышала разговор невесты с ее бывшим бойфрендом. По телефону девушка проговорилась об измене.
Реакцию несостоявшегося жениха сестра записала на видео и выложила в TikTok. На кадрах парень вываливает из шкафов все вещи своей девушки.

«Мой брат должен был жениться через три недели и только что узнал, что она ему изменяет. Не связывайтесь со Смитами», — предостерегла автор ролика.

Затем сестра устроила несчастному родственнику вечеринку, куда пришли все ее подруги. Люди поддержали парня и порадовались, что информация об измене всплыла до свадьбы. Месть жестокой подписчикам также не показалась.

«Хорошая работа! Молодец, братан» — похвалил бывшего жениха один из комментаторов. «Не стесняйся сжечь все эти вещи, а потом пожарить зефир на костре», — предложил другой.

Ранее "Рамблер" рассказывал с кем Леонид Агутин изменил Варум.
Комментарии
Истории , Видео , Леонид Агутин
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