За три дня до свадьбы американец узнал об измене невесты и решил ей отомстить. Последствиями возмездия поделилась сестра жениха.
Сестра жениха случайно услышала разговор невесты с ее бывшим бойфрендом. По телефону девушка проговорилась об измене.
Реакцию несостоявшегося жениха сестра записала на видео и выложила в TikTok. На кадрах парень вываливает из шкафов все вещи своей девушки.
«Мой брат должен был жениться через три недели и только что узнал, что она ему изменяет. Не связывайтесь со Смитами», — предостерегла автор ролика.
Затем сестра устроила несчастному родственнику вечеринку, куда пришли все ее подруги. Люди поддержали парня и порадовались, что информация об измене всплыла до свадьбы. Месть жестокой подписчикам также не показалась.
«Хорошая работа! Молодец, братан» — похвалил бывшего жениха один из комментаторов. «Не стесняйся сжечь все эти вещи, а потом пожарить зефир на костре», — предложил другой.
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