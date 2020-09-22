Расстрел Романовых: какие факты засекречены

То и дело всплывают альтернативные версии об участи Николая II и его семьи. По мнению некоторых исследователей, многие документы, касающиеся обстоятельств этого дела, были уничтожены или до сих пор находятся под грифом «секретно».

Есть ли свидетельства спасения царских детей

Тайну могут хранить не только бывшие советские, а ныне российские архивы. Так, историк, академик Вениамин Алексеев указывает на то, что в Королевском архиве Дании засекречены материалы судебного процесса, разбиравшего в середине прошлого века дело самозванки Анны Андерсон , объявлявшей себя чудесно спасшейся великой княжной Анастасией.

Алексеев указывает на другие странные обстоятельства и нестыковки официальной версии убийства царской семьи. В 1940-е по приказу Сталина для показа американцам на Урале было сооружено фиктивное захоронение императора, его супруги и детей. Об этом есть глухое упоминание в доступных источниках, но сами документы закрыты от исследователей в фондах ФСБ . Там же, по уверению академика, скрывается подлинный отчет Уральской ЧК об участи царской семьи.

Все это, по мнению Алексеева, может указывать на то, что в действительности жена и дети Николая II не были убиты вместе с ним, а может быть даже и были тайком вывезены за границу. Он обращает внимание на нестыковки следствия, проводившегося в 1918—1919 гг. белогвардейскими властями.

Это, например, свидетельства, что после 17 июля 1918 года некоторые люди якобы видели живыми царских дочерей, а также показания, что осенью 1918 года они содержались в Перми.

Сомнения Алексеева находят поддержку у некоторых представителей Московской Патриархии, считающих, что пока нельзя отбрасывать все альтернативные версии о судьбе царской семьи.

Засекречены приказы Ленина об убийстве

Историк Владимир Хрусталев также указывает на отсутствие у исследователей доступа ко многим архивным делам, связанным с содержанием и судьбой царской семьи. Он аргументирует, что все документы 1918—1919 гг., в которых упоминалась фамилия Романовых, были тщательно убраны из всех открытых фондов. По его мнению, они могли быть не уничтожены, а переданы в спецхран, где остаются и поныне.

Хрусталев не видит оснований сомневаться в конечной трагической участи семьи Романовых, постигшей ее на Урале. По его версии, чистка архивных документов была предпринята руководством коммунистической партии с целью замести следы и отвести обвинения в том, что высшее руководство коммунистов в лице, прежде всего, Ленина и Свердлова, целенаправленно предприняло акт уничтожения всех оказавшихся в ее власти представителей царской династии. Ведь советская официальная точка зрения на протяжении долгого времени состояла в том, что ликвидация семьи последнего императора была осуществлена по инициативе местных, уральских руководителей ВКП (б) и ЧК, а центральная власть большевиков была поставлена перед свершившимся фактом.

До сих пор в архивах не обнаружены какие-либо распоряжения Ленина, Троцкого, Свердлова, других руководителей такого ранга, касающиеся расправы над членами династии Романовых.

Как считают сторонники озвученной версии, это не потому, что таких распоряжений не было, а именно потому, что они были категорическими и недвусмысленными. Сначала большевики собрали почти всех арестованных Романовых (это не только Николай II с семьей, но и многие их родственники) на Урале для того, чтобы легче было их ликвидировать. И в определенный момент отдали соответствующее распоряжение. Все свидетельства такого приказа до сих пор содержатся в строжайшем секрете.

Точка не поставлена

Вокруг разных гипотез о судьбе царской семьи и заявлений о засекреченных документах этого дела не прекращается и общественная полемика. Большинство ее участников поддерживают версию о заметании следов личных распоряжений Ленина и его ближайших соратников о ликвидации Романовых. В то же время версия о возможном спасении некоторых Романовых призвана увести историков на ложный след.

Ведь если предположить, что кто-то из семьи Романовых был тайно переправлен за границу, то получается, что это делалось с ведома и одобрения, а то и по приказу руководства большевиков. Но какая ему могла быть выгода от того, чтобы делать это тайком? Ведь до 1922 года советское государство поддерживало через дипломатов за границей официальную версию о том, что супруга и дети Николая II живы. И если бы это было так, то оно продолжало бы использовать их как заложников для достижения различных международных договоренностей, а не устраивать их «тайное бегство» туда, где они уже никакой пользы ему не могли принести.

Поэтому, конечно, весьма обоснованной представляется версия тех историков, кто настаивает на том, что советское руководство, отдав тайный приказ о ликвидации всей царской семьи, само предпочло спрятать концы в воду. И это умолчание закономерно длится по сей день, поскольку нынешнее Российское государство — официальный правопреемник советского, а его спецслужбы являются переименованными учреждениями той же ВЧК. И они, как легко представить, могут быть пока не заинтересованы в раскрытии всей неприглядной правды о роли высших руководителей советского государства в этом злодеянии и об их мотивации.