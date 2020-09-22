Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что нельзя делать 22 сентября 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Что нельзя делать 22 сентября
Фото: depositphotos.com
В этом году на 22 сентября выпал день осеннего равноденствия. Это означает, что день по продолжительности становится равен ночи, и затем начинает уменьшаться. Еще в древности наши предки соблюдали определенные правила в этот период. "Рамблер" рассказывает, какие.
На Руси в это время заканчивался сбор урожая, и по этому поводу устраивали большие гуляния с пышным застольем. Скудный стол был плохой приметой, так как предки верили, что из-за этого весь следующих год будет голодным. Считалось также, что, какая погода в день равноденствия, такой будет и осень.
Согласно приметам, в этот период нужно подвести итоги, закончить недоделанные дела, помириться с близкими, проведать родителей, заняться своим здоровьем, навести порядок в доме и выбросить все ненужное. Но существовали и некоторые запреты.
Так, в день осеннего равноденствия нельзя начинать новые дела. Кроме того, не стоит много выпивать, изменять супругам и конфликтовать с окружающими. Предки считали, что таким образом можно нарушить баланс добра и зла. Также, чтобы притянуть в жизнь удачу, не нужно концентрироваться на негативных мыслях и предаваться унынию.
Видео дня. Застрявший на переезде КамАЗ спасли в последний момент
Комментарии
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За сколько в Турции можно было купить молодую рабыню
За сколько в Турции можно было купить молодую рабыню
Преподаватель высмеял трусы студентки и пожалел
Преподаватель высмеял трусы студентки и пожалел
Почему нельзя отдавать честь без головного убора
Почему нельзя отдавать честь без головного убора
Видео
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Российские летчики показали 11 мёртвых петель подряд
01:06
Российские летчики показали 11 мёртвых петель подряд
Люди
Неуклюжий охранник насмешил Сеть прыжком
00:29
Неуклюжий охранник насмешил Сеть прыжком
Люди
Неопытная автоледи оторвала дверь своего внедорожника
00:39
Неопытная автоледи оторвала дверь своего внедорожника
Люди
Древние змеи-гиганты, охотившиеся на динозавров
10:43
Древние змеи-гиганты, охотившиеся на динозавров
Безумный мир
В Греции равнина в одночасье стала озером
00:48
В Греции равнина в одночасье стала озером
Места
Жена запретила мужу помогать попавшему в беду коллеге
00:59
Жена запретила мужу помогать попавшему в беду коллеге
Люди
Воздушные шарики взорвались, покалечив людей
00:45
Воздушные шарики взорвались, покалечив людей
Безумный мир Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение