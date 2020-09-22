Что нельзя делать 22 сентября 

В этом году на 22 сентября выпал день осеннего равноденствия. Это означает, что день по продолжительности становится равен ночи, и затем начинает уменьшаться. Еще в древности наши предки соблюдали определенные правила в этот период. "Рамблер" рассказывает, какие.

На Руси в это время заканчивался сбор урожая, и по этому поводу устраивали большие гуляния с пышным застольем. Скудный стол был плохой приметой, так как предки верили, что из-за этого весь следующих год будет голодным. Считалось также, что, какая погода в день равноденствия, такой будет и осень.

Согласно приметам, в этот период нужно подвести итоги, закончить недоделанные дела, помириться с близкими, проведать родителей, заняться своим здоровьем, навести порядок в доме и выбросить все ненужное. Но существовали и некоторые запреты.

Так, в день осеннего равноденствия нельзя начинать новые дела. Кроме того, не стоит много выпивать, изменять супругам и конфликтовать с окружающими. Предки считали, что таким образом можно нарушить баланс добра и зла. Также, чтобы притянуть в жизнь удачу, не нужно концентрироваться на негативных мыслях и предаваться унынию.