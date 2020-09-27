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Устаревшие мифы о языке тела, которые давно развенчали ученые

Мира Маркина
55 минут назад
Люди общаются между собой не только при помощи слов, но и посредством жестов, взглядов и мимики. Считается, что невербальные сигналы можно расшифровать, узнав таким образом много нового о собеседнике.
Однако некоторые из этих расшифровок давно и безнадежно устарели. "Рамблер" выбрал несколько мифов о языке тела, в которые многие люди верят до сих пор.

Скрещенные на груди руки - защитная поза

Долгие годы было принято считать, что человек, скрестивший руки на груди, закрывается от окружающих, старается оградиться, а, возможно, и вовсе настроен враждебно. На деле же, по мнению профессиональных психологов, скрещенные руки могут говорить об абсолютно разных вещах. Порой таким образом мы пытаемся справиться со страхом, порой - просто копируем движения собеседника. Иногда люди скрещивают руки, чтобы согреться, или когда не знают, куда их деть.

Лжецы не смотрят в глаза

Многие нашкодившие дети слышат фразу: "Смотри в глаза", когда родители пытаются вывести их на чистую воду. Впрочем, взрослые делают это не зря: малыши и впрямь стараются избегать зрительного контакта в попытках о чем-либо соврать. Однако во взрослом возрасте люди вполне могут лгать, сохраняя зрительный контакт и спокойствие. Вместе с тем, если человек отводит взгляд во время разговора, это совсем не значит, что он вас обманывает.

Поза чудо-женщины прибавляет уверенности

Ноги на ширине плеч, руки упираются в бедра, плечи расправлены - некоторые именуют это положение тела позой "чудо-женщины". Считается, что она меняет гормональный статус человека, прибавляет ему уверенности. Однако, проведя эксперимент, ученые выяснили, что такое положение тела не влияет на уровень тестостерона.
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