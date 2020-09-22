«Радио Дача» вновь платит по вашим счетам 

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Невероятная новость для слушателей «Радио Дача»!

В эфире радиостанции стартует грандиозная акция «Радио Дача платит по счетам».

До конца 2020 года «Радио Дача» будет оплачивать счета своих слушателей за коммунальные услуги и чеки за любые покупки!

Купили новый пылесос, съездили всей семьей в санаторий, отметили день рождения в ресторане или оплатили счета ЖКХ?

«Радио Дача» компенсирует ваши затраты!

Акция «Радио Дача платит по счетам» проходит с 21 сентября по 30 декабря.

Для участия, вам достаточно выполнить несколько простых действий:

— сфотографировать чек или счет;

— внимательно слушать «Радио Дача» и ждать, когда ведущий назовет именно вас!

Испытать удачу и ознакомиться с правилами проведения акции можно на сайте

Хорошо там, где есть «Радио Дача»!