Для преступников, которые сидят в заключении, есть еще кое-что пострашнее тюремной камеры и местных порядков. "Рамблер" узнал, почему карцер или "штрафной изолятор" пугает даже самых страшных преступников.

Что такое карцер

Название карцер использовалось раньше, а сейчас его называют штрафным изолятором. Как правило он представляет собой одиночную камеру для провинившихся заключенных или тех, кто не соблюдал правила тюрьмы. Туда можно попасть, если, например, напасть на надзирателя или организовать побег, но можно и в других случаях в зависимости от строгости тюрьмы. Так, в одиночную камеру сажают тех, у кого находят запрещенные предметы, например, карты или алкоголь. Законодательство регулирует то, как должен выглядеть карцер — его размеры и предметы мебели, но это не всегда соблюдается. В одиночной камере должен находиться туалет, кровать, табурет, стул, раковина и окно.

Почему заключенные боятся карцера

Большинство преступников избегают попадания в карцер из-за того, что условия содержания в нем меняются. На протяжении дня преступник не можешь сесть из-за того, что его кровать откидывают в стену. На прогулку он может выходить только на 30— минут и не может общаться с другими заключенными.

В одиночной камере запрещены передачки, телевизор, радио и книги, а также любая трудовая деятельность. Получается, что заключенный целый день находится один на один со своими мыслями, а спать может только стоя.

Взрослый человек может провести в карцере до 15 суток, а несовершеннолетний — до семи. Однако некоторые заключенные настолько не любят свое окружение и боятся конфликтов, что специально идут против правил ради одиночного заключения.