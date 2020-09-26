В русском языке есть много устоявшихся фраз, которые некоторые люди принимают за норму. Они уверены, что говорят правильно, хотя на самом деле делают массу ошибок. "Рамблер" перечисляет популярные фразы, которые многие говорят неправильно.

"Я скучаю за тобой"

Правильный вариант звучит так: "Я скучаю по тебе". Согласно правилам русского языка, неправильная фраза несет смысл, что человек стоит за кем-то другим, по кому он скучает. С глаголом скучать употребляется предлог по, соответственно правильно говорить "я скучаю по ...".

"Демократичная цена"

Эту фразу очень любят произносить в телемагазинах. Демократия — политическая система, при которой участники принимают решения совместными усилиями, где каждый голос имеет равное значение. Цена не может быть демократичной. Правильно говорить: "Средняя/низкая/высокая цена".

"Присаживайтесь"

Если вы хотите, чтобы человек присел на стул, диван или в любое другое место, нужно говорить "садитесь". Дело в том, что глагол "присаживайтесь" означает садиться на полусогнутых ногах.

"До скольки"